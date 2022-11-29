Trabzonspor kafilesi, Antalya'ya geldi

Vücuttaki tüm zehri atıyor! Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı yok eden mucize bitki

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Trabzonspor, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arada çalışmalarını sürdüreceği Antalya'ya geldi.

Bordo-mavili ekip, özel uçakla Trabzon'dan Antalya'ya ulaştı. Karadeniz ekibini Antalya Havalimanı çıkışında bir grup taraftar karşıladı.

Trabzonspor forması giyip babası Mahmut Sever ile havalimanı önünde kafileyi karşılayanlar arasında bulunan 4,5 yaşındaki Sare, bazı futbolcularla fotoğraf çekinme fırsatını yakaladı.

Bordo-mavili kafile, daha sonra Belek Turizm Merkezi'nde 9 Aralık’a kadar kampa gireceği otele gitmek üzere takım otobüsüyle havalimanından ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.