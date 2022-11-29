Antalya Spor Lisesi Dart Takımı Türkiye şampiyonu oldu

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ANTALYA (AA) - Antalya Spor Lisesi'nde Türkiye dart şampiyonluğu sevinci yaşanıyor.

Antalya Spor Lisesi Dart Takımı Antrenörü Erdoğan Kaş, yaptığı açıklamada, 26-27 Kasım'da 41 takımın katılımıyla Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye Kulüpler Dart Şampiyonası'nda yenilgisiz şampiyonluğa ulaştıklarını belirtti.

Kaş, takımın Esma Nur Günay, Halil Can Yıldız, İrem Can ve Emirhan Kan Gündüz'den kurulu olduğunu belirterek, "Antalya Spor Lisesi Dart Takımı iki yıl üst üste şampiyon olarak başarının tesadüf olmadığını gösterdi." dedi.



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