Antalya'da polis aracı ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde polis aracı ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Ahmet Uysal (20) yönetimindeki motosiklet ile Batı Çevre Yolu'nda devriye görevi yapan 07 A 7658 plakalı polis otosu çarpıştı.



Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede, motosiklet sürücüsü Uysal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Adli Tıp Kurumu morguna götürülen ve otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Uysal'ın cenazesi, Çakırlar Mezarlığı'na defnedildi.

Öte yandan, kazaya karışan polis memurunun gözaltına alındığı bildirildi.

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