Tarım fuarı Growtech, 58 bini aşkın ziyaretçi ağırladı

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ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen Growtech 2022 Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı, 4 günde 58 bin 555 kişiyi konuk etti.

Growtech Fuar Direktörü Engin Er, yaptığı açıklamada, Antalya ANFAŞ Fuar Merkezi'nde bu yıl 21'incisini organize ettikleri fuarda, 27 ülkeden 600 firmanın ürün ve teknolojilerini uluslararası tarım profesyonelleriyle buluşturduklarını belirtti.

"Keşfet, Büyüt, Kazan" sloganıyla gerçekleştirdikleri fuarla tarımda hedef büyütüldüğünü vurgulayan Er, "Dünyanın en büyük örtü altı tarım sektörü fuarı Growtech, 27 ülkeden katılımcıları 123 ülkeden 58 bin 555 ziyaretçiyle buluşturdu. Ziyaretçilerin 8 bin 107'sini yabancılar oluşturdu. Toplamda ve yabancı ziyaretçi sayısında bir önceki yıla göre yüzde 9'luk artış yaşandı. Fuarda tarım sektöründeki son teknoloji ve yenilikler görücüye çıktı, yerli ve yabancı güçlü markalar uluslararası alıcılarla buluştu." değerlendirmesinde bulundu.

Fuarın ülkeler bazında en çok ziyaretçisinin İran, Ürdün, Mısır, Irak, Rusya, Azerbaycan, Fas, Özbekistan, Lübnan ve Kazakistan'dan geldiğine dikkati çeken Er, Türkiye'nin tarımdaki gücünün, küresel ölçekteki başarısının bir kez daha sergilendiğini belirtti.

Er, profesyonel ziyaretçilere tarım sektöründeki inovatif yaklaşımları, teknolojileri, ürün ve hizmetleri keşfetme, işlerini büyütme ve daha fazla kazanma fırsatı sunduklarını ifade etti.

Growtech fuarında farklı etkinliklere de ev sahipliği yaptıklarını belirten Er, şunları kaydetti:

"Tarımsal üretime katma değer katan ve sektörel farkındalık yaratan yenilikçi çalışmaları destekleyen Growtech'te, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle ATSO Growtech Tarım İnovasyon Ödülleri, Antalya Teknokent organizasyonunda 6. Bitki Islahı Proje Pazarını ve Kazanan Projeler Melek Yatırımcılarla Buluşuyor etkinliklerini gerçekleştirdik. Tarım Sohbetleri düzenleyerek tarım teknolojileri ve tarımın geleceği hakkında ufuk açıcı paylaşımlarda bulunduk."





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