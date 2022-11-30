TESK İşyeri Denetleme ve Danışmalık Gruplarının Eğitimi programı Antalya'da başladı

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ANTALYA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye'nin önemli bir süreçte olduğunu, esnaf ve sanatkarın da çalışma hayatındaki düzenlemelerle bu süreci daha da geliştireceğini ve güzelleştireceğini söyledi.

Avrupa Birliği projeleri kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile TESK'in işbirliğinde gerçekleştirilen İşyeri Denetleme ve Danışmanlık Gruplarının Eğitimi programı, Antalya'da Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde başladı.

Palandöken, programın açılışında yaptığı konuşmada, TESK olarak bugüne kadar önemli projelere imza attıklarını, bu çalışmanın da bunlardan biri olduğunu ifade etti.

Programın gelecek nesilleri de şekillendirecek nitelikte olduğunu belirten Palandöken, "Yaptığımız işlerle Türk esnaf ve sanatkarı, çırağıyla, kalfasıyla, ustasıyla gelişmekte olan büyük ülkemize katkıda bulunmakta. İnşallah ülkemizde bu çalışmalarla Ahilik kültürü yeniden modern, çağa uygun hale getirilerek nesillere aktarılacak. Türkiye önemli bir süreçte, esnaf ve sanatkar da çalışma hayatındaki düzenlemelerle bu süreci daha da geliştirecek ve güzelleştirecek." dedi.

- "Türkiye kendine yetebilen bir ülke"

Türkiye'nin etrafındaki ülkelerde savaşların, terör olaylarının yaşandığına işaret eden Palandöken, Türkiye'de ise sadece yüksek enflasyon nedeniyle ekonomik mücadele verildiğini dile getirdi.



Palandöken, çevresinde yaşanan olumsuzluklara rağmen Türkiye'nin güçlü bir şekilde yolunda ilerlediğini vurgulayarak şöyle devam etti:

"Bugün en çok turist ağırlayan, en çok yoksul ülkelere destek veren, dünyada önemli yeri bulunan, sadece bugün değil Osmanlı döneminden bugüne kadar neredeyse dokunmadığımız ülke kalmayan güçlü bir ülkeyiz. Allah'a çok şükür ayakta kalabilmemizi sağlayan, bizi vatansız, topraksız, bayraksız bırakmayan ülkenin gençleri, yaşlıları, çalışanları ve ayakta kalmamıza destek olan ülkemizin nimetleridir."

Palandöken, Türkiye'nin kendi kendine yetebilen, ürettiğiyle geçinebilen bir ülke olduğunu söyledi.

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere de Antalya olarak Türkiye ekonomisine önemli katkı sağladıklarını, bugün de önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptıklarını ifade etti.









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