Futbol: Hazırlık maçı

SGK'dan rahatlatan ödenek! SSK 4A, 4B, 4C ve BAĞ-KUR'lu tüm çalışanların hesabına yatacak

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Fraport TAV Antalyaspor, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada Maccabi Tel Aviv ile yaptığı hazırlık maçından 2-1 mağlup ayrıldı.

Antalyaspor, hazırlık maçında İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelin sahasında karşı karşıya geldi.

Kırmızı-beyazlılar, sahaya Alperen Uysal, Güray Vural, Ömer Toprak, Amar, Enginalp Yamaç, Hakan Özmert, Larsson, Erkan Eyibil, Nakajima, Fernando, Adriano 11'i ile çıktı.

Akdeniz ekibinde ikinci yarıda ise Ataberk Dadakdeniz, Cemali Sertel, Soner Aydoğdu, Bünyamin Balcı, Admir Mehmedi, Gökdeniz Bayrakdar, Ege Bilsel, Ufuk Akyol, Luyindama, Sinan Gümüş ve Veysel Sarı forma giydi.

Antalyaspor, 45. dakikada Güray Vural'ın kendi kalesine attığı gol ile ilk yarıyı 1-0 mağlup tamamladı.

İkinci yarının 73. dakikasında Admir Mehmedi ile beraberliği yakalayan Antalyaspor, 80. dakikada rakip takımdan Oscar Gloukh'un golüyle sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.