Antalya Devlet Opera ve Balesi, aralıkta 12 temsil sahneleyecek

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ANTALYA (AA) - Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), aralıkta 2 opera, 4 bale, 1 müzikal, 3 çocuk oyunu ve 2 konser olmak üzere 12 temsille izleyicinin karşısına çıkacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, Rossini'nin iki perdelik komik operası "Sevil Berberi", 3 Aralık'ta saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

İtalyan komik operasının şaheserlerinden biri olarak gösterilen operayı, Haldun Özörten sahneye koydu. Orkestra şefliğini Hakan Kalkan'ın üstleneceği eserde, dekor Tayfun Çebi, kostüm Nursun Ünlü, ışık Mustafa Eski ve koreografi Melda Özkan imzasını taşıyor. Koroyu ise şef Mahir Seyrek çalıştırıyor.

Dünyanın en popüler balelerinden olan "Fındıkkıran", yeni yıl klasiği olarak aralıkta sahnelenecek. Libretto ve koreografisi Armağan Davran ve Volkan Ersoy'a ait eserin prömiyeri 10 Aralık'ta saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Orkestrayı şef Hakan Kalkan'ın yöneteceği "Fındıkkıran" balesi, 15 ve 22 Aralık'ta sahneye taşınacak.

- Çocuklar için sahneye çıkacaklar

Antalya DOB, çocuklar için de "Sihirli Dünya" oyununu, 1, 13 ve 15 Aralık'ta saat 11.00'de sahneleyecek. Haldun Özörten'in yazdığı, müzik düzenlemeleri Kenan Kahyaoğlu'na ait eseri Reyhan Süme sahneye koydu.

Kasımda prömiyeri gerçekleştirilen dünyaca ünlü besteci Puccini'nin "La Boheme" operası da 17 Aralık'ta sanatseverlerle buluşturulacak. Rejisör Yiğit Günsoy'un sahneye koyduğu eserde, orkestrayı şef İbrahim Yazıcı yönetiyor. Tek arayla sahnelenen dört perdelik eserde, koro şef Mahir Seyrek ve çocuk korosu Sinem Emine Ulusoy tarafından çalıştırıldı.

Dekor ve kostümü ile göz dolduran eserin dekor Gürcan Kubilay, kostüm Gülden Sayıl ve ışık tasarımı Mustafa Eski imzasını taşıyor.

Geleneksel Türk Tiyatrosu'nun en önemli eserlerinden "Kanlı Nigar" müzikali, Cem İdiz'in besteleriyle 20 Aralık'ta seyirciyle buluşacak.

Kendi ayakları üzerinde duran, kocasından şiddet görmüş kadınları çatısı altında toplayan, kızıyla beraber fal bakıp bohça açarak geçimini sağlayan bir kadının hikayesini anlatan ve metinleri Özlem Belkıs'a ait olan eserİ Haldun Özörten sahneye koydu. Eserde, Antalya DOB orkestrasını şef Ömer Yöndem yönetirken, koroyu Mahir Seyrek hazırladı.

- Yeni yıl konseriyle 2023'e "Merhaba"

Antalya DOB, 2023'e Yeni Yıl Konseri ile "merhaba" diyecek. Sevilen opera ve operetlerden ünlü aryaların seslendirileceği orkestralı konser, 28 ve 29 Aralık'ta saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak. Antalya DOB solistleri, korosu ve orkestrasının sahne alacağı konserde aynı zamanda bale sanatçıları da muhteşem danslarıyla izleyicilere unutulmaz bir gece yaşatacak.

Biletler Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra www.biletinial.com internet adresinden de temin edilebilir.

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