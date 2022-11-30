Antalya'da zihinsel engelli kişiyi öldüren iki sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı

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ANTALYA (AA) - Antalya'da yüzde 80 zihinsel engelli kişiyi darbederek öldürdükleri iddiasıyla yargılanan 2 sanığa müebbet hapis cezası verildi.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Çiğdem Yediçam ve Uğur Peker bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Söz verilen sanık Peker, adalete güvendiğini ve pişman olduğunu ifade etti.

Yaşanan olaydan dolayı üzgün olduğunu aktaran Peker, "Geri kalan hayat ve yaşamım sizlerin elinizde, vicdan ve merhametinize sığınıyorum. Yaptıklarımdan çok pişmanım." dedi.

Diğer sanık Yediçam ise hiçbir zaman bu şekilde bir öldürme amacının olmadığını kaydetti.

Maktulden yıllarca eziyet çektiği halde böyle bir düşüncesinin olmadığını aktaran Yediçam, "Böyle olduğu için üzgünüm, ne kadar kötü olsa da çocuklarımın babasıydı." ifadesini kullandı.

Kararı açıklayan mahkeme heyeti, Peker'e "beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak kişiye karşı kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi.

Yediçam ise "tasarlayarak boşandığı eşe karşı beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Geyikbayırı Mahallesi'nde, 10 Mart 2022'de yol kenarında çevredekiler tarafından cesedi bulunan Selahattin Erbaş'ın darbedilerek öldürüldüğü belirlenmişti. Jandarma ekipleri, cesedin bulunduğu bölgeye yakın bir evde kan izlerinin tespit edilmesi üzerine adresteki Yediçam ile Peker'i gözaltına almıştı.

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