Antalya'da apartman dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kumluca ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yeni Mahalle Narenciye Sokak'taki bir apartmanın 3. katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları gören mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

İtfaiye erleri, yoğun duman nedeniyle bina içinden yangına müdahale edemedi. İtfaiye merdiveniyle dışarıdan alevlere su sıkan ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışmasıyla yangın söndürüldü.



Yangın çıkan daire kullanılamaz hale geldi, apartmandaki bazı dairelerde ve bitişikteki binanın dış cephesinde küçük çapta hasar oluştu.



Yangın çıktığını öğrenerek gelen ev sahibi Yavuz Uysal, fenalık geçirdi. Sağlık ekibince ilk müdahalesi yapılan Uysal, hastaneye kaldırıldı.



Polis ve itfaiye ekipleri, yatak odasından başladığı tahmin edilen yangının çıkış nedenini tespit edebilmek için inceleme yaptı.

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