Alanyaspor, Fenerbahçe ve Salernitana ile hazırlık maçı yapacak

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ANTALYA (AA) - Corendon Alanyaspor'un hazırlık maçları programı belli oldu.

Spor Toto Süper Lig ekibi Alanyaspor, 2022 FIFA Dünya Kupası arasında 2 hazırlık maçı yapacak.

Kulüp açıklamasına göre, Corendon Alanyaspor ilk sınavını 7 Aralık Çarşamba günü saat 19.00'da Kırbıyık Holding Stadyumu'nda karşılaşacağı Fenerbahçe'ye karşı verecek.

Turuncu yeşilliler, 15 Aralık Perşembe günü saat 18.30'da oynanacak ikinci hazırlık maçında ise yine aynı stadyumda İtalya Serie A ekiplerinden Salernitana ile karşılaşacak.





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