Kozmetik sektörü Antalya'da bir araya geldi

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ANTALYA (AA) - Kozmetik Üreticileri ve Araştırmacıları Derneği (KÜAD) tarafından düzenlenen 6. Uluslararası Kozmetik Kongresi, bu yıl "yeşil mutabakat" temasıyla Antalya'da başladı.

Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen kongreye, yaklaşık 800 yerli ve yabancı akademisyen ile firma temsilcileri katıldı. 3 gün sürecek kongrede, çevre dostu ürünler, yeni trendler ve sektörün geleceğine ilişkin konuların ele alınacağı oturumlar yapılacak.

KÜAD Kongre Başkanı Fuat Arslan, AA muhabirine, bu yılki kongreye katılımın geçen yıla göre daha fazla olduğunu ve 8 ülkeden katılımcı bulunduğunu söyledi.

Yerli ve yabancı katılımcıların Türkiye'deki ve dünyadaki yeni trendleri kongrede tartışacaklarını aktaran Arslan, özellikle bu yıl sürdürülebilirlik konusunun hakim olacağını belirtti.

Bu yılki kongrenin ana temasını "yeşil mutabakat" olarak belirlediklerini aktaran Arslan, "Sektör olarak kendimizi güncellememiz gereken bir döneme giriyoruz. Ekolojik dengenin yeniden sağlanabilmesi adına dünyada birtakım yenilikler yapılıyor, sürdürülebilir politikalar hazırlanıyor ve belli stratejiler geliştiriliyor. Sektördeki firmalarımızı da bu konuda yönlendirmeye, ortak eylem planı hazırlamaları konusunda örnek olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Arslan, kongrede yerli ve yabancı akademisyenlerin Türkiye'deki ve dünyadaki yeni ürünler, trendler hakkında değerlendirmelerde bulunacağını bildirdi.

Özellikle son dönemde tüketicinin taleplerinin değiştiğine işaret eden Arslan, "Kozmetikte çevreye duyarlı ürünler noktasında tüketici çok hassas. Kongre, kendisini güncelleyebilen, ileriki süreçte tüketicinin beklentilerine cevap verebilen markalar açısından büyük bir fırsat." dedi.

Endemik bitki türlerinin de sergilendiği kongre, 3 Aralık'a kadar devam edecek.





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