Antalya'da kaçak sigara operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Jandarma Suç Araştırma Timi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 5 ev ve eklentilerinde sigara imal edilerek piyasaya sürüldüğü yönündeki bilgi üzerine harekete geçti.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 4 sigara dolum makinesi, 405 kilogram tütün, 2 hava kompresörü, 137 bin 400 boş makaron, 111 bin 810 tütün doldurulmuş makaron ve 6 bin 600 sigara paketleme ambalajı ele geçirildi.

Şüpheliler B.H, A.H.O, A.H.O, U.A. ve C.H. gözaltına alındı.

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