Akdeniz Üniversitesi'nde zeytin hasadı başladı

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ANTALYA (AA) - Akdeniz Üniversitesi yerleşkesindeki zeytin ağaçlarında hasat başladı.



Ziraat Fakültesi koordinesinde başlayan hasat, fakülteye ait arazi ile yerleşke içindeki alanlar ve üniversitenin Aksu'daki zeytin bahçesinde sürüyor.



Tarım işçisi kadınlar, üniversitenin gönüllü akademisyenleri ve öğrenciler tarafından yaklaşık 50 dekarlık alandaki ağaçlardan toplanan zeytinler, Ziraat Fakültesi işletmesinde işlenecek.



Burada elde edilen zeytin ürünleri ve zeytin yağı, yerleşke içindeki satış ofisinde uygun fiyatla tüketiciye sunulacak.



Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Erkan, AA muhabirine, Akdeniz Üniversitesi öğrenci ve personeli ile Antalyalı vatandaşlara hizmet verdiklerini söyledi.



Zeytin hasadının devam ettiğini belirten Erkan, "Dekar başına bu yıl 350 kilogram verim aldık. Yaklaşık 6 kilogram zeytinden 1 litre yağ elde ediyoruz. Yağın asit oranı ise 1.2 ile 1.6 arasında değişiyor. Tarımsal ürünler, fakültemizin satış ofisinde uygun fiyatlar ile tüketiciye sunuluyor." diye konuştu.

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