Antalya'da sağanak sera ve meyve bahçelerine zarar verdi

SGK'dan rahatlatan ödenek! SSK 4A, 4B, 4C ve BAĞ-KUR'lu tüm çalışanların hesabına yatacak

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde etkisini sürdüren sağanak nedeniyle bazı sera ve meyve bahçelerinde su baskınları yaşandı.

Çakallık ve Kadriye mahallelerinde sağanak nedeniyle su baskınları yaşanan bazı çilek seraları ve meyve bahçeleri zarar gördü.

Kadriye Mahallesi'nde taşan dere nedeniyle çevredeki yollar su altında kaldı, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Çilek üreticisi Bayram Gül, gazetecilere, geceden bu yana etkili olan yağmurun gündüz de devam ettiğini dile getirdi.

Çilek seralarının ve ekili alanların sular altında kaldığını aktaran Gül, "Yağmurun etkisini azaltmasıyla seralarımızda sular çekilmeye başladı. Çilek fideleri sular altında kaldığı için zararımız büyük. Fideler aşırı su aldığında hemen çürüyor, ürün alamıyoruz." diye konuştu.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.