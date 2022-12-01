Napoli Futbol Takımı, kamp için Antalya'ya geldi

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ANTALYA (AA) - 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Antalya'da kamp yapacak İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Napoli, kente geldi.

Mavi-beyazlı kafile, özel uçakla Antalya Havalimanı'na indi.

Kafilede, Hubert Idasiak, Davide Marfella, Alex Meret, Salvatore Sirigu, Benedetto Barba, Giovanni Di Lorenzo, Daniel Hysaj, Juan Jesus, Mario Rui, Leo Östigard, Amir Rrahmani, Alessandro Zanoli, Karim Zedadka, Diego Demme, Eljif Elmas, Gianluca Gaetano, Gennaro Iaccarino, Matteo Marchisano, Stanislav Lobotka, Tanguy Ndombele, Alessandro Spavone, Alessio Zerbin, Khvicha Kvaratskhelia, Victor Osimhen, Matteo Politano, Giacomo Raspadori, Lorenzo Russo ve Giovanni Simeone yer aldı.

Napoli Teknik Direktörü Luciano Spalletti ile futbolcular, otobüsle Belek Turizm Merkezi'nde kampa gireceği otele hareket etti.

Serie A'nın lideri Napoli, Antalya kampında 7 Aralık Çarşamba günü Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor ve 11 Aralık Pazar günü İngiltere Premier Lig temsilcilerinden Crystal Palace ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

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