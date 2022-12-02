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Züccaciye sektörü Antalya'da yabancı alıcılarla bir araya geldi

AA

Züccaciye sektörü Antalya'da yabancı alıcılarla bir araya geldi

ANTALYA (AA) - Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) tarafından düzenlenen 10. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Üretici-Marka Buluşmaları Zirvesi Antalya'da başladı.

Kundu Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen zirve, züccaciye üreticilerini yabancı alıcılarla bir araya getirdi.

ZÜCDER Başkanı Mesut Öksüz, AA muhabirine, 10 yıl önce yerli üreticilerle ithalatçıları, toptancıları ve perakendecileri buluşturmak amacıyla gerçekleştirdikleri zirveyi, uluslararası boyuta taşıdıklarını söyledi.

Bu buluşmalarla 10 yılda ihracatı yüzde 70 artırdıklarını, ithalatı da düşürdüklerini dile getiren Öksüz, Türkiye'nin en fazla dış ticaret fazlası veren 5'inci ve en çok markalaşan 2 sektöründen biri haline geldiklerini ifade etti.

Bu yılki organizasyonla Rusya, ABD, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Katar ve Polonya'nın da aralarında bulunduğu 50 ülkeden 120 nitelikli alıcı firmayı Antalya'ya getirdiklerini belirten Öksüz, "Minimum 10 milyon dolarlık ihracatı olan veya 50 ya da 100'ün üzerinde perakende noktası bulunan firmaları cımbızla seçerek buraya getiriyoruz. Hem turizm elçiliği yapıyoruz hem de üreticilerimizle alıcıları bir araya getirerek işbirliği sağlıyoruz. Amacımız ihracatı daha da artırmak." diye konuştu.

Organizasyon kapsamında 5 binin üzerinde karşılıklı görüşme yapılacağını söyleyen Öksüz, zirveyle adımları atılan işbirliklerinin büyüyerek devam edeceğini ve ülke ekonomisine önemli bir katma değer sağlanacağını kaydetti.

İhracatta Avrupa Birliği ülkelerinin önemli potansiyeli oluşturduğunu dile getiren Öksüz, "Geçen yılı 6,1 milyar dolarlık ihracatla kapattık, bu yılı ise 6,5 milyar dolarla 7 milyar dolar arasında bir rakamla kapatmayı hedefliyoruz." dedi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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