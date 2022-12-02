Antalya'da "7. Uluslararası Güvenlik Sempozyumu" başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da "7. Uluslararası Güvenlik Sempozyumu" başladı

AA

Antalya'da "7. Uluslararası Güvenlik Sempozyumu" başladı

ANTALYA (AA) - Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak, geleneksel tehditlerin yanında yeni nesil terör faaliyetlerinin, doğal afetlerin, mülteci krizlerinin, iklim değişikliği ve diğer birçok konunun güvenlik tehdidi kapsamına alınmasının zorunluluk haline geldiğini bildirdi.

Polis Akademisi tarafından düzenlenen "21. Yüzyılın İlk Yarısında Yeni Güvenlik Tehditleri" konulu "7. Uluslararası Güvenlik Sempozyumu" Antalya'daki Kundu tesisler bölgesinde başladı.

Çolak, açılışta yaptığı konuşmada, 21. yüzyılın ilk yarısında küresel siyasette yaşanan gelişmelerin ve karşı karşıya kalınan sert siyasal, askeri ve sosyolojik değişimlerin, güvenlik tehditlerinin teorik ve pratik boyutlarıyla yeniden ele alınmasını gerekli kıldığını söyledi.

Güvenlik tehdidi konusunun 21. yüzyıla gelindiğinde daha çok insani, toplumsal, ekonomik, çevresel ve kültürel yönleriyle değerlendirilmeye başlandığına dikkati çeken Çolak, şunları kaydetti:

"Bunun sonucunda gerek devletlerin karar alım düzeyinde gerekse akademik alanda, güvenlik kavramının referans nesnesi durağan olmaktan çıkmıştır. Ortaya çıkan yeni koşullar, güvenlik kavramının ve gündeminin derinleşmesine ve genişlemesine neden olmuştur. Geleneksel tehditlerin yanında yeni nesil terör faaliyetleri, doğal afetler, küresel sağlık, düzensiz göç, mülteci krizleri, iklim değişikliği ve diğer birçok konunun güvenlik tehdidi kapsamına alınması zorunluluk haline gelmiştir. Uluslararası güvenlik gündeminde yaşanan söz konusu tüm bu gelişmelerden, devletlerin ulusal güvenlik stratejileri ve güvenlik politikaları etkilenmiştir."

- "Küreselleşme güvenlik tehditlerini de beraberinde getirmiştir"

Çolak, uluslararası güvenliğin genişleyen boyutunun, güvenlik tehditlerinin birey, devlet ve sistem olarak üç ayrı analiz düzeyinde ve ayrı sektörler çerçevesinde değerlendirilmesine imkan tanıdığını bildirdi.

Askeri güvenlik ve sert güç konularına ilişkin güvenlik tehditlerinin günümüzde de devletlerin başlıca güvenlik öncelikleri arasında olduğuna değinen Çolak, "Küreselleşme beraberinde getirdiği fırsatların yanı sıra yeni güvenlik tehditlerini de beraberinde getirmiştir. Uluslararası terörizm, sınır aşan organize suçlar ve etnik, dini, kültürel çatışmalar gibi yeni tehditler devletlerin ve toplumların yaşam alanına doğrudan hayati risk teşkil etmektedir." diye konuştu.

Çolak, teknolojinin ön alınamaz gelişimi, iletişim araçlarının giderek çeşitlenmesi ve dijitalleşmenin yaygınlaşması geleneksel ve yeni medya mecralarında güvenlik risklerini daha görünür kıldığını anlattı.

Sınırı aşan suçlar ve ulus ötesi tehditlerle mücadelede, devletlerin birbirleriyle ve uluslararası kurumlarla iş birliği alanlarının genişlediğini dile getiren Çolak, "Tüm bu hususlarla birlikte bakıldığında 21. yüzyılda uluslararası güvenlik tehditlerinin değişen gündemi ve kapsamı, alanın uzmanları tarafından ayrıntılı bir şekilde, sürekli olarak ve yeniden ele alınmasını gerektiği görülmektedir." dedi.

Uluslararası Terörizm ve Güvenlik Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Şule Toktaş da program hakkında bilgi verdi.

Anadolu Ajansı Haber Akademisi Müdürü Dr. Alptekin Cihangir'in de sunum yapacağı sempozyum, 4 Aralık'ta sona erecek.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Polis Akademisi Başkanı Çolak'tan 'yeni güvenlik tehditleri' uyarısı
YEREL HABERLER Polis Akademisi Başkanı Çolak'tan 'yeni güvenlik ...
(Görüntülü)TEMİZLİK İŞÇİSİ, BULDUĞU İÇİNDE PARA VE CEP TELEFONU OLAN EL ÇANTASINI SAHİBİNE ULAŞTIRDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)TEMİZLİK İŞÇİSİ, BULDUĞU İÇİNDE PARA VE ...
Ümraniyespor hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Ümraniyespor hazırlıklarını sürdürdü
Ukrayna Büyükelçisi Bodnar: Topraklarımızı alana kadar Avrupa'da normal hayat olmayacak
YEREL HABERLER Ukrayna Büyükelçisi Bodnar: Topraklarımızı alana ...
(Görüntülü)ANTALYA TURİZMİ, TÜM YILLARIN EN İYİ KASIM AYINI YAŞADI
YEREL HABERLER (Görüntülü)ANTALYA TURİZMİ, TÜM YILLARIN EN İYİ KASIM ...
Avrupa Acil Tıp Derneği Başkanı Dr. Connolly: Türkiye'deki aciller mucize başarıyor
YEREL HABERLER Avrupa Acil Tıp Derneği Başkanı Dr. Connolly: ...
(Görüntülü) (ÖZEL) Antalyasporlu Ege Bilsel: Nuri Şahin bizim için büyük şans
YEREL HABERLER (Görüntülü) (ÖZEL) Antalyasporlu Ege Bilsel: Nuri ...
Arızalanan kamyonetini kontrol ederken minibüsün çarpmasıyla öldü
YEREL HABERLER Arızalanan kamyonetini kontrol ederken minibüsün ...
Antalya turizmi, tüm yılların en iyi kasım ayını yaşadı
YEREL HABERLER Antalya turizmi, tüm yılların en iyi kasım ayını ...
(ÖZEL) Antalyasporlu Ege Bilsel: Nuri Şahin bizim için büyük şans
YEREL HABERLER (ÖZEL) Antalyasporlu Ege Bilsel: Nuri Şahin bizim ...
Temizlik işçisi, bulduğu içinde para ve cep telefonu olan el çantasını sahibine ulaştırdı
YEREL HABERLER Temizlik işçisi, bulduğu içinde para ve cep telefonu ...
Züccaciye sektörü Antalya'da yabancı alıcılarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Züccaciye sektörü Antalya'da yabancı alıcılarla bir ...
İtalya Serie A lideri Napoli hazırlık kampı için Türkiye´de
YEREL HABERLER İtalya Serie A lideri Napoli hazırlık kampı için ...
Napoli Futbol Takımı, kamp için Antalya'ya geldi
YEREL HABERLER Napoli Futbol Takımı, kamp için Antalya'ya geldi
(Görüntülü) ANTALYA - SERİK&#039;TE SAĞANAK; ÇİLEK SERALARI SU ALTINDA KALDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) ANTALYA - SERİK'TE SAĞANAK; ÇİLEK ...
Antalya'da sağanak sera ve meyve bahçelerine zarar verdi
YEREL HABERLER Antalya'da sağanak sera ve meyve bahçelerine zarar ...
Serik'te sağanak; çilek seraları su altında kaldı
YEREL HABERLER Serik'te sağanak; çilek seraları su altında kaldı
(Görüntülü) BİTKİN DÜŞÜP ANTALYA&#039;YA İNEN KARA AKBABA, BAKIMI SONRASI DOĞAYA BIRAKILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) BİTKİN DÜŞÜP ANTALYA'YA İNEN KARA ...
Bulgaristan'da halkalanıp, Antalya'da bitkin bulunan kara akbaba doğaya salındı
YEREL HABERLER Bulgaristan'da halkalanıp, Antalya'da bitkin ...
Akdeniz Üniversitesi'nde zeytin hasadı başladı
YEREL HABERLER Akdeniz Üniversitesi'nde zeytin hasadı başladı
(Görüntülü) YANAN AĞAÇLARI KESERKEN ANTİK KENTTEKİ ESERLERE ZARAR VEREN FİRMAYA SUÇ DUYURUSU
YEREL HABERLER (Görüntülü) YANAN AĞAÇLARI KESERKEN ANTİK KENTTEKİ ...
Antalya'da kaçak sigara operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da kaçak sigara operasyonunda 5 şüpheli ...
Yanan ağaçları keserken antik kentteki eserlere zarar veren firmaya suç duyurusu
YEREL HABERLER Yanan ağaçları keserken antik kentteki eserlere zarar ...
(Görüntülü) EVİNİN YANDIĞINI GÖRÜNCE FENALIK GEÇİRDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) EVİNİN YANDIĞINI GÖRÜNCE FENALIK GEÇİRDİ

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.