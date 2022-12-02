Konyaaltı Belediyespor, EHF Avrupa Kupası 3. tur ilk maçına yarın çıkacak

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ANTALYA (AA) - Konyaaltı Belediyespor Kulübü Kadın Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası 3. turundaki ilk maçında Ukrayna temsilcisi HC Galychanka ile yarın Antalya'da karşılaşacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Süper Lig’de yakaladığı üç maçlık galibiyet serisiyle yeniden zirve yarışına ortak olan Antalya ekibi, Avrupa kupasındaki iki maçtan da galip gelerek bir üst tura adını yazdırmak istiyor.

Maçlar, 3-4 Aralık'ta Antalya Spor Salonu'nda saat 16.00'da oynanacak.

Antalyalıları maça davet eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, "Avrupa'da şehrimizi temsil eden tek takım olma özelliği taşıyan Konyaaltı Belediyespor'umuzun, yoluna devam etmesi için taraftar desteği çok önemli. Ukrayna ekibi ile oynayacağımız maçlarımızda bütün hemşehrilerimizi takımımızın yanında olmaya davet ediyorum." ifadesinde bulundu.

Ligde olduğu gibi Avrupa'da da zirveyi hedeflediklerini belirten Esen, her iki maça da çok iyi hazırlandıklarını ve Antalya'ya yakışır bir sonuç almak için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

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