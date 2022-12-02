Konyaaltı Belediyespor'da EHF Avrupa Kupası 3. tur heyecanı

ANTALYA (AA) - Kadınlar EHF Avrupa Kupası 3. turundaki ilk maçında yarın Ukrayna temsilcisi HC Galychanka ile Antalya'da karşılaşacak Konyaaltı Belediyespor'un antrenörü Birol Ünsal, nihai hedeflerinin Antalya'ya kupayı getirmek olduğunu söyledi.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Antalya Şubesi'nde düzenlenen basın toplantısında, antrenör Ünsal'ın yanı sıra kulüp yöneticisi Erkan Kemerden, takım kaptanları Monica Janeska Kıldan ve Yasemin Şahin, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Avrupa kupalarında oynama hedefini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Ünsal, şu anda tüm kulvarlarda iddialarını devam ettirdiklerine dikkati çekerek, "Hepimiz bu turu geçmeyi çok istiyoruz. Nihai hedefimiz Antalya'ya bir Avrupa kupası getirmek. Çünkü Antalya bir dünya şehri ve bunu hak ediyor. Her türlü tedbiri aldık. İnşallah her şey istediğimiz gibi olur ve turu geçen taraf biz oluruz." ifadelerini kullandı.

Kulüp yöneticisi Kemerden ise Ukrayna ekibi ile oynayacakları maçlara tüm Antalyalıları davet ederek, "Avrupa'da şehrimizi temsil eden tek takım olma özelliği taşıyan takımımızın yoluna devam etmesi için taraftar desteği çok önemli. Ligde olduğu gibi Avrupa’da da zirveyi hedefleyen takımımızın, Antalya’ya yakışır bir sonuç almak için ellerinden geleni yapacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Konyaaltı Belediyespor Kulübü Kadın Hentbol Takımı kaptanlarından Monica Janeska Kıldan ile Yasemin Şahin da rakipleriyle oynayacakları maçlarda bütün Antalya'yı yanlarında görmek istediklerini kaydetti.

HC Galychanka ile Konyaaltı Belediyespor arasındaki ilk maç yarın saat 16.00'de Antalya Spor Salonu'nda yapılacak.



İki takım arasındaki rövanş mücadelesi ise 4 Aralık Pazar günü yine ayın salonda oynanacak.





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