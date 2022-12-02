Antalya'da, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" programı düzenlendi

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ANTALYA (AA) - Antalya'da, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla program gerçekleştirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından, Cam Piramit Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda, engelli bireyler, aileler ve Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri bir araya geldi.



Şarkılara eşlik eden, sahne önünde dans eden engelli bireyler, eğlenceli vakit geçirdi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, burada yaptığı konuşmada, Dünya Engelliler Gününü, toplumsal duyarlılığın oluşması için önemsediğini dile getirdi.



Türkiye Sakatlar Derneği Antalya Şube Başkanı Mehmet Karavural'ın, büyükşehir belediyesine danışman olarak atandığını bildiren Böcek, "Asıl engel kalplerdedir, sözlerdedir. Asıl engel sevgisizlik, hoşgörüsüzlüktür." dedi.

Programa, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç da katıldı.



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