Turizm tedarikçileri ile satın alma yöneticileri Antalya'da buluştu

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ANTALYA (AA) - Türkiye Otel Satın Alma Yöneticileri Derneğince (TÜRSAD) bu yıl beşincisi düzenlenen "Sektöre Değer Katan Buluşma" programı yerli ve yabancı 278 katılımcı firma ile kapılarını araladı.

Belek Turizm Merkezi'nde bir otelde gerçekleştirilen programda, turizm tedarikçileri ile satın alma yöneticileri bir araya geldi.

Yerli ve yabancı 278 firmanın katıldığı ve yaklaşık 30 milyar liralık işlem hacminin hedeflendiği buluşma kapsamında sektör paydaşları ikili temaslarda bulundu.

TÜRSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilal Ardıç, burada yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tüm dünyada tedarik sorunu yaşandığını hatırlattı.

Ardıç, dünyadaki soruna karşın Türkiye'de böyle bir endişe yaşanmadığını belirterek, "Salgın nedeniyle tüm dünyada baş gösteren tedarik sorunun etkisini bölgemizdeki çözüm ortaklarımızın gayreti ile minimum seviyede hissettik. Özellikle turizmin başkenti Antalya'da hiçbir problem yaşamadık. Bu nedenle tüm sektörüm adına sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Program, dört gün boyunca sektör paydaşlarının temaslarda bulunacağı görüşmelerle devam edecek.

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