Finike Kaymakamı Çelik, engelliler için düzenlenen programa katıldı

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ANTALYA (AA) - Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik, 3 Aralık Dünya Engelliler günü nedeniyle öğrenciler tarafından düzenlenen programa katıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda gerçekleştirilen programa Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Engelli vatandaşların en temel haklardan biri olan eğitim hakkından yararlanabilmeleri açısından toplum olarak önemli görevler düştüğünü ifade eden Çelik, "Tüm engelli vatandaşlarımızın 3 Aralık Dünya Engelliler gününü kutluyorum." diye konuştu.





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