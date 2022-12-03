Eğitim-Bir-Sen 17. Türkiye Buluşması Antalya'da gerçekleştirildi

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ANTALYA (AA) - Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Mevcut sorunların çözümünü sağlayacak olan da biziz." dedi.

Antalya'da bir otelde gerçekleştirilen Eğitim-Bir-Sen 17. Türkiye Buluşması'nda konuşan Yalçın, Eğitim Bir-Sen'de 103 ve toplamda 802 kazanımları olduğunu belirtti.

Yalçın, 3600 ek gösterge başta olmak üzere birçok kazanım elde ettiklerini ifade ederek şöyle konuştu:

"Mevcut sorunların çözümünü sağlayacak olan da biziz. Diğerleri sorunları konuşadursun, biz bir bir sorunları çözdük, çözmeye devam ediyoruz. Toplu sözleşme hakkını alan, eksiklerine rağmen Öğretmenlik Meslek Kanunu için adım atılmasını sağlayan, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlikte 600 bini bulan çerçeveyi genişleten, 3600 ek göstergenin mimarı biziz."

Cesareti sermayesi, inancı iradesi, idealleri enerjisi olan bir teşkilat olduklarını dile getiren Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sözleşmelilerin kadroya geçirilmesini, nöbet görevine ücret ödenmesini sağlayan, öğretmen ve öğretim elemanlarının ek ödemelerini artıran, geliştirme ödeneğinin ödenmesine devam edilmesini, jüri üyelerine ücret verilmesini, sınıf öğretmenlerine haftada iki saat ilave ek ders ücreti ödenmesini, üniversite disiplin kurullarında sendika temsilcisinin yer almasını, toplu sözleşme ikramiyesi ile örgütlülüğü anlamlı kılan ve üyeye kazanç sağlayan yine biz."

Sendikal çalışmalar ve eğitim gündemi ile ilgili değerlendirmelerin yapıldığı toplantıya, şube yönetimleri, ilçe ve kadın komisyonları temsilcileri katıldı.

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