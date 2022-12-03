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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzonspor-Hull City maçının ardından

AA

Trabzonspor-Hull City maçının ardından

ANTALYA (AA) - Trabzonspor'un milli futbolcusu Umut Bozok, Spor Toto Süper Lig'de verilen aranın ardından Fenerbahçe ile yapacakları maçı final karşılaşması olarak görmediklerini söyledi.

Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City ile yaptıkları ve 1-1 biten hazırlık maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Umut, çok iyi bir karşılaşmayı geride bıraktıklarını belirtti.

Hazırlık maçlarında kampta üzerinde durdukları taktikleri uygulamaya çalıştıklarını anlatan Umut, "Hocamız takım halinde baskı çalışmamızı istedi. Kampa salı günü başladık. Salıdan beri baskı çalışıyorduk ve sahada bunu uygulamaya çalıştık." diye konuştu.

2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle verilen aranın ardından Fenerbahçe ile yapacakları lig maçının önemini anlatan 26 yaşındaki oyuncu, "İlk lig maçımız çok önemli, içeride Fenerbahçe'ye karşı oynayacağız. Milli takımlardan gelen oyuncular var. Takıma yeni katıldılar. Kamp süresi bizim için çok önemli. Dünya Kupası nedeniyle bu dönemde ara verilmesi bizim için yeni bir durum. Çabuk adapte olmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Sakatlığını atlatan Edin Visca'nın takıma dönüşünün kendileri için çok değeri olduğunu anlatan Umut, sözlerini şöyle tamamladı:

"Takımda herkes önemli. İkinci yarı inşallah ilk yarıdan daha iyi olur. İlk maç Fenerbahçe karşılaşması, bizim ve taraftarlar için çok önemli. En iyi şekilde hazırlanmamız lazım. Çok önemli maç ama final maçı değil. Taraftarlarımız ve bizim için çok önemli maç. Üç puan alırsak kalan bölüme çok iyi başlarız. Önemli ama final maçı değil."

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