Anadolu Ajansının "Su Altı Dalış Eğitimi" Antalya'da yapılıyor

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ANTALYA (AA) - Anadolu Ajansının (AA) su altı dünyasının görüntülenmesinde görev yapacak foto muhabir ve kameramanlarının yetiştirilmesi amacıyla düzenlediği Su Altı Dalış Eğitimi'nin ilki, Antalya'da gerçekleştiriliyor.

Kaş ilçesindeki eğitime ilk grup olarak İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Trabzon, Edirne ve Çanakkale'den gelen 15 foto muhabiri ve kameraman katıldı.

Sabah erken saatlerde Kaş Limanı'ndaki tekneye binen kursiyerlere, uzman dalış eğitmeni Orhan Öztürk ve ekibi tarafından dalış malzemeleri hakkında bilgi verildi.

Teorik eğitimin ardından foto muhabiri ve kameramanlar, dalış ekipmanlarıyla daldı. Kaş koylarında 2 gün süren dalışlarda, su altında ekipmanların nasıl kullanılacağı ve neler yapılması gerektiği konularında pratik bilgi aktarıldı.

Dalış eğitmeni Orhan Öztürk, havanın gayet iyi olduğunu ve sorunsuz dalışlar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Su altı eğitimlerinin başarılı ve keyifli geçtiğini anlatan Öztürk, "Eğitimin bir kısmını çevrim içi bir kısmını da teknede teori olarak yaptık. İki gün boyunca toplam 4 dalıştan oluşan pratik eğitimlerimizi tamamlayacağız." dedi.

Öztürk, katılımcıların eğitim sonunda 18 metreye kadar dalış yapabilen su altı becerilerini kazanmış "yıldız dalıcı" olacaklarını kaydetti.

Foto muhabiri ile kameramanların eğitim sonunda su altından rahatlıkla görüntü ve fotoğraf çekebileceklerini anlatan Öztürk, "Bu eğitimlerden sonra ekibin, su altını Türkiye'ye ve dünyaya tanıtacak şekilde ileri seviyeye geleceklerini düşünüyorum. Ekibin performansı iyi. Herkesin eğitimi başarıyla tamamlayacağına inanıyorum." diye konuştu.

- "Dalış eğitimi mesleki gelişimimiz için de çok değerli"

Dalış eğitimine İstanbul Görüntülü Haberler Servisinden katılan kameraman Hüseyin Çakmak ise yaptıkları dalışlarla su altında neler yapmaları gerektiğiyle ilgili temel ve teknik bilgi aldıklarını ifade etti.

Su altında bir zorluk yaşamadıklarını ve eğitimin keyifli geçtiğini dile getiren Çakmak, şöyle devam etti:

"Denizlerimizde birçok batık var ve aldığımız bu eğitimler sayesinde ülkemizdeki su altını çekerek bunu dünya basınına göstermek çok değerli olacak. Anadolu Ajansı, su altı dünyasında yapacağı çekimlerle hem turizme hem de su altı dünyasının görünür olmasına çok büyük katkı sağlamış olacak. Dalış, eğitim mesleki gelişimimiz için de çok değerli. Yöneticilerimizin bunu düşünerek böyle bir eğitimin verilmesini kararlaştırması bizim için çok iyi oldu. Hem kendimizi geliştirmiş hem de kurumumuza katma değer sağlamış olacağız."

Su Altı Dalış Eğitimi, diğer grupların katılımıyla devam edecek.

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