Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Kupası

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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Salon: Antalya

Hakemler: Ivo Basnjak, Josip Maric (Bosna Hersek)

Konyaaltı Belediyespor: Premovic 3, Yasemin Şahin 8, Elif Sıla Aydın, Döne Gül Bozdoğan 1, Janeska 1, Sannikova 3, Gakidova 5, Cansu Akalın 1, Alena Ikheneva 7, Ceylan Aydemir 1

Galychanka: Dmytryshyn 5, Konovalova 4, Markevych, Melekestseva 1, Kozak 4, Diachenko 1, Prokopiak 1, Poliak 4, Holinska 2, Martyniuk 4, Slobodian 2, Sorokina

İlk yarı: 14-16

İki dakika cezası alanlar: Janeska, Döne Gül Bozdoğan, Ceylan Aydemir, Sannikova (Konyaaltı Belediyespor), Holinska (Galychanka)







ANTALYA (AA) - Konyaaltı Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası 3. tur rövanş maçında konuk ettiği Ukrayna temsilcisi Galychanka'yı 30-28 yendi.

Antalya'da dün oynanan turun ilk maçını da 30-26 kazanan Akdeniz ekibi, adını son 16 turuna yazdırdı.

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