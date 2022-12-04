Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Kupası

Salon: Antalya
Hakemler: Ivo Basnjak, Josip Maric (Bosna Hersek)
Konyaaltı Belediyespor: Premovic 3, Yasemin Şahin 8, Elif Sıla Aydın, Döne Gül Bozdoğan 1, Janeska 1, Sannikova 3, Gakidova 5, Cansu Akalın 1, Alena Ikheneva 7, Ceylan Aydemir 1
Galychanka: Dmytryshyn 5, Konovalova 4, Markevych, Melekestseva 1, Kozak 4, Diachenko 1, Prokopiak 1, Poliak 4, Holinska 2, Martyniuk 4, Slobodian 2, Sorokina
İlk yarı: 14-16
İki dakika cezası alanlar: Janeska, Döne Gül Bozdoğan, Ceylan Aydemir, Sannikova (Konyaaltı Belediyespor), Holinska (Galychanka)
ANTALYA (AA) - Konyaaltı Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası 3. tur rövanş maçında konuk ettiği Ukrayna temsilcisi Galychanka'yı 30-28 yendi.
Antalya'da dün oynanan turun ilk maçını da 30-26 kazanan Akdeniz ekibi, adını son 16 turuna yazdırdı.