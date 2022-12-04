Sivasspor'da hazırlıklar sürüyor

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Demir Grup Sivasspor, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.

Kırmızı-beyazlıların, Antalya'da kamp çalışmalarını gerçekleştirdiği otelin sahasında, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basın mensuplarına açık gerçekleştirdiği antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla süren idman, yarı sahada çift kale maçla tamamlandı.

Antrenman öncesinde teknik direktör Rıza Çalımbay, çalışmayı izlemeye gelen torunu Doğu Çalımbay ile kısa süre top oynadı.

Demir Grup Sivasspor, yarın saat 12.00'de hazırlık maçında Letonya ekibi Liepaja ile karşılaşacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.