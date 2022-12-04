Futbol: Hazırlık maçı

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ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig temsilcisi Adana Demirspor, hazırlık maçında karşılaştığı İsrail'in Maccabi Tel-Aviv takımına 6-3 yenildi.

2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig'e verilen arada Antalya'da kampa giren Adana Demirspor, hazırlık maçında Maccabi Tel-Aviv ile karşılaştı.

Mavi-lacivertli ekipte golleri 11. dakikada Samet Akaydın, 39. dakikada David Akintola ve 68. dakikada Younes Belhanda kaydetti.

İsrail takımının gollerini ise 17. dakikada Gavriel Kanichowsky, 27 ve 54. dakikalarda Djordje Jovanovic, 35 ve 53. dakikalarda Matan Hozez ile 78. dakikada Dor Turgeman attı.

Adana Demirspor, hazırlıklar kapsamında yarın Burak Yılmaz, Oğuzhan Özyakup ve Doğan Erdoğan'ın formasını giydiği Hollanda'nın Fortuna Sittard takımıyla karşılaşacak.

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