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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ford Türkiye Futgolf Şampiyonası sona erdi

AA

Ford Türkiye Futgolf Şampiyonası sona erdi

ANTALYA (AA) - Futgolf Gençlik ve Spor Derneği (FGSD) tarafından Antalya'da düzenlenen ve 7 turnuvadan oluşan Ford Türkiye Futgolf Şampiyonası, ödül töreniyle sona erdi.

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Cullinan Links Golf Kulübünün sahasında gerçekleştirilen turnuvada, 11 ülkeden 14'ü kadın 232 oyuncu mücadele etti. Üç gün süren turnuvanın şampiyonu erkeklerde Fransa'dan Thomas Felix oldu. İkinciliği Cedric Bonnot, üçüncülüğü ise Antonio Balestra elde etti.

Erkekler 45+ kategorisinde Michael Carozzi birinci, Romuald Pretot ikinci, Cedric Bany üçüncü oldu.

Erkekler 55+ kategorisinde ise Fabrice Lefevre birinci, Selçuk Çolpan ikinci, Thierry Levieux üçüncü sırada yer aldı.

Kadınlarda ise Laetitia Caudron birinci, Charlotte Amaury ikinci, Sandy Levittas üçüncü oldu.

Kulüplerde de şampiyonluğa İstanbul Ulteemate Footgolf Kulübü uzandı.

FGSD Başkanı Volkan Okandar, büyük bir organizasyonu başarıyla geride bıraktıklarını söyledi.

Sezon boyunca 7 uluslararası turnuva düzenlediklerini dile getiren Okandar, "Bu turnuva sezonun sonuncusuydu. Burada netleşen derecelerle Türkiye'deki sporcuların 2022 sezonu sıralaması da belli oldu." dedi.

Okandar, 2023 yılı sezonuna martta yine Antalya'da başlayacaklarını kaydetti.

Turnuva sonunda ödül töreni düzenlendi. Törende dereceye girenlere ödülleri Okandar ve Titanic Oteller Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aygün tarafından verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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