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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivasspor'da hedef ligde kalan 4 maçtan en iyi sonuçla ayrılmak

AA

Sivasspor'da hedef ligde kalan 4 maçtan en iyi sonuçla ayrılmak

ANTALYA (AA) - SÜHA GÜR - Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ligde kalan 4 maçtan iyi sonuçlarla ayrılmanın kendileri için en önemli hedef olduğunu söyledi.

Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada Antalya'da kamp yapan kırmızı-beyazlı ekibin teknik direktör Rıza Çalımbay, antrenman öncesinde AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Çok önemli bir kamp dönemi geçirdikleri belirten Çalımbay, "İlk yarıda çok maç oynadık. Belki de biz ligin ilk yarısını bitirdik. Burada hem eksiklerimizi görüyoruz, hem sakat arkadaşlarımız vardı onların düzelmesini bekliyoruz. Her açıdan iyi geçiyor. Çalışma açısından zaten Antalya çok güzel bir yer. Bütün takımlar için çok güzel. Biz de aynı şekilde hazırlık maçlarımızı yapıyoruz, hem de güzel şekilde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Deneyimli teknik adam, ligde geride kalan bölümde beklenmedik bir pozisyonda bulunduklarının farkında olduklarını vurgulayarak, "Geçen sezon da aynı şeyleri söylediler. Biz çok güzel bir seri yakaladık. Avrupa kupalarına gittik, Türkiye Kupası'nı kazandık ve ligi de çok iyi şekilde bitirdik. Tabi hep aynı şeyi söylüyoruz ama bu da bir gerçek. İki kulvarı götürmek çok zor oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Mart ayına kadar Avrupa'da mücadele etmeyeceklerini ancak bu süreçte de Türkiye Kupası maçlarının olacağını hatırlatan 59 yaşındaki çalıştırıcı, şöyle devam etti:

"Ligde durumumuzun farkındayız, istediğimiz yerde değiliz ama şanssız bir dönem geçirdik. Rahatlıkla galip geleceğimiz maçlar vardı fakat olmadı. Tabii ki hemen kötü damgası yemeyelim, bir kere lig kolay değil, çok zor ama Avrupa Kupası olmasaydı şu anda nereden baksak en az 20 puanımız olmuştu. Tabii yapacak bir şey yok. Hem Avrupa'yı hem ligi götürmek istiyorsanız böyle sıkıntıları göze alacaksınız. Avrupa dönüşlerinde dinlenmek ve lig maçına hazırlanmak zor oluyor. O yüzden de lig maçlarında maalesef sıkıntı yaşıyoruz. Aynı zamanda sakatlarda çoğalıyor. Örnek verecek olursak en etkin forvetlerimizden Leke James ilk Slavia Prag maçında sakatlandı ve ondan sonra hiç gelmedi. Bu bizim için tabi dezavantaj."

Daha geniş kadrolara sahip takımların bu tür sıkıntıları kendilerine göre kolay atlattığını belirten Çalımbay, "Biz kendimizi biliyoruz, ikinci yarıya daha iyi bir şekilde gireceğiz. Herkes bize transferi soruyor ama onun zamanı değil. Mevcut kadroyla 4 maç oynamamız gerekiyor. Kalan 4 maçın 3'ü deplasmanda, bir tanesi içerde Galatasaray'la. Tabii bu maçlar bizi korkutmuyor. Öyle bir korkum, hiçbir şeyim yok. Biz mutlaka orada da iyi bir şekilde bitireceğiz. İkinci yarıya da bambaşka bir şekilde girmemiz gerekiyor ki ligde ne kadar rahat olursak Avrupa kupalarında da o kadar rahat oynarız." diye konuştu.


- "Güzel bir avantaj var"

Rıza Çalımbay, Avrupa'da iyi bir avantaja sahip olduklarını ifade etti. Avrupa'da hedeflerinin bulunduğunun altını çizen Çalımbay, şunları aktardı:

"Birçok kişi bizim o gruptan çıkamayacağımızı düşünüyordu çünkü oynadığımız takımların hepsi kendi ülkesinin şampiyon takımıydı. Özellikle de Slavia Prag kolay bir rakip değildi. Biz geçen sezon da aynısını yaptık. Bu sezon ilk 16'ya da kaldık. Grubu 1. bitirdik. Önemli olan şubat ayında çekilecek kurada inşallah iyi bir takım çıkarsa, oradan da geçersek ilk 8'e kalıyoruz. O yüzden güzel bir avantaj var. Onu iyi bir şekilde değerlendirmemiz gerekiyor." şeklinde görüş belirtti.


- "Dünya Kupası bizim lige benziyor"

Tecrübeli teknik adam, Dünya Kupası mücadelesinin Spor Toto Süper Lig'e benzediğini dile getirdi.

Organizasyonda her takımın birbirini yenebildiğini hatırlatan Çalımbay, "Bana göre Dünya Kupası bizim lige benziyor. Kimin kimi yeneceği belli olmuyor. Almanya'nın kısa sürede elenmesi beklenen bir şey değildi. Diğer takımlar da 'kazanırız' dedikleri maçları kolay kolay kazanamıyor. Çok dişli takımlar var. Oraya çok iyi hazırlanıp gelenler var. Ne olursa olsun bu tarihte olduğu için kimse adapte olamadı ama yavaş yavaş olunuyor ve tekrar eski havasını alıyor. Şu anda bence favori yok. Elemelerden sonra netleşir. Oyun olarak İspanya gerçekten mükemmel. Pas oyununu mükemmel oynuyorlar. Hiç telaş yok. Yıllardan beri nasıl oynuyorlarsa aynı devam ediyorlar." ifadelerini kullandı.


- "Şu anda oyuncu arıyoruz"

Rıza Çalımbay, ara transfer dönemi için şu anda oyuncu izlediklerini söyledi. Önceliklerinin ligde kalan 4 maç olduğunu yineleyen Çalımbay, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz şu anda oyuncu arıyoruz, takımları izliyoruz, canlı seyretmeye çalışıyoruz ama önemli olan kalan 4 maçımız. Daha ligin ilk yarısı bitmedi. Biz ilk yarıdan daha fazla maç oynadık şu ana kadar. Transferi araştırıyoruz. Mutlaka bir şeyler olacaktır ama bizim kalan 4 maçımız çok önemli. İyi bitirmemiz gerekiyor, transferden de önemli orası."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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