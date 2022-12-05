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Giresunspor oyuncusu Alper Uludağ, yeniden çıkış yakalamak istiyor:

AA

Giresunspor oyuncusu Alper Uludağ, yeniden çıkış yakalamak istiyor:

ANTALYA (AA) - SÜHA GÜR - Bitexen Giresunspor'un tecrübeli oyuncusu Alper Uludağ, ligde henüz istediklerini başaramadıklarını ancak o yola doğru gittiklerini söyledi.

Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada hazırlıklarını Antalya'da kampla yapan yeşil-beyazlıların 31 yaşındaki oyuncusu, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Kampların her zaman yorucu ve zorlu olduğunu ifade eden savunma oyuncusu, "Kamplar bir o kadar da eğlencelidir. Güzel bir çalışma ortamımız var. Burada hava ve sahalar çok güzel. Başka takımlar da var. Hazırlık maçı yapma imkanı da oluyor. Ailemizden uzak kalıyoruz ama bu da işimizin bir parçası." ifadelerini kullandı.

Kariyerinde yaşadığı sakatlıkları sebebiyle şanssız dönemler geçirdiğini vurgulayan Alper, şöyle devam etti:

"Yeniden bir çıkış yakalamak istiyorum. Giresunspor'un bu konuda doğru bir adres olacağını en başından düşünmüştüm. Şimdiye kadar benim için iyi gidiyor, takım olarak da iyi gidiyoruz. Bizim hedefimiz belli. O hedefe katkı sağlamak için elimden geleni yapıyorum. Şimdiye kadar istediklerimizi yüzde yüz başaramadık ama o yola doğru gidiyoruz."


- "6 puanlık bir deplasman maçımız var"

Alper Uludağ, kamp dönüşü ligde oynayacakları Atakaş Hatayspor maçının kendileri için 6 puan değerinde olduğunu ifade etti.

Ligde geride kalan dönemde direkt rakiplerine karşı şanssız puanlar kaybettiklerini hatırlatan Alper, Fenerbahçe ve Galatasaray deplasmanlarında aldıkları galibiyetlerde ise bu şanssızlıkları yaşamadıklarını vurguladı.

Kendilerinin her maça aynı oyun hedefiyle çıktığını anlatan sol bek oyuncusu, şunları aktardı:

"Direkt rakiplerimize karşı olan maçlarda aslında kötü oynamadık ama şanssız ve arka arkaya goller yediğimiz için ister istemez bir kırılganlık oldu. Tam tersine Fenerbahçe ve Galatasaray deplasmanlarında bu durumlar yaşanmadı. O yüzden biraz da şans faktörü var diyebilirim. Biz her maça oyun anlamında aynı hedefle çıktığımız için bazen oluyor bazen de maalesef olumsuz sonuçlar yaşanıyor. Tüm maçların telafisi var. Fenerbahçe maçından sonra kutlamamızı yaptık, keyfini çıkardık ama şimdi kupa maçımız var. Sonrada ligde 6 puanlık bir deplasman maçımız olacak. Önceki maçlardaki dersleri çıkarıp o maça iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz."


- "Alt sırayla aramızda fazla puan farkı yok"

Alper Uludağ, ligde düşme hattıyla aralarında fazla puan farkı bulunmadığını belirtti. Ligde alacakları her puanın önemine değinen tecrübeli oyuncu, şunları kaydetti:

"Futbolla ilgilenen tüm insanlar puan anlamında hesap yapıyor. Kaç puan ligde tutar hesaplamasını yaparsanız, şimdiki bulunduğumuz noktada daha sanırım devre arasına 4 maç var. O maçlarda da hesapladığımız puanları alırsak o zaman ilk hedefimize ulaşmış olacağız. Tabii bu bulunduğumuz konum çok kötü değil ama çok iyi de değil. Alt sıralardaki takımlarla fazla puan farkı yok o yüzden her maç, her puan çok önemli. Kamplardan sonra lig çok zor geçecek. Herkes iyi hazırlanıyor, her zaman olduğu gibi devre arası transferler yapılacak. Biz birbirimize kenetlendiğimiz sürece bu işin içinden çıkabileceğimizi düşünüyoruz."

Alper Uludağ, Türk futbolunun sol bek yetiştirmekte çok zorlandığını ancak altyapıdan gelen oyuncularla bu durumun düzeleceğine inandığını dile getirerek sözlerini tamamladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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