Konyaspor, hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor

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ANTALYA (AA) - Arabam.com Konyaspor, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Bölgesi'nde kampa giren yeşil-beyazlı ekip, çalışmalarına sabah gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.

Teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından kondisyon, çabukluk ve güç ağırlıklı bir çalışma yapan futbolcular, daha sonra 2 grup halinde pas ve top kapma çalışması üzerinde durdu. Pas çalışması sırasında futbolcuların neşeli, istekli ve hırslı görüntüleri dikkati çekti. İdman, taktik çalışmayla sona erdi.

Hafif sakatlıkları bulunan Endri Çekiçi ve Mame Diouf salonda çalıştı.

Konyaspor, hazırlıklarına akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.

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