Züccaciye sektörü, ABD, Kanada ve Japonya'daki pazarı büyütmek istiyor

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ANTALYA (AA) - HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Yılı yaklaşık 7 milyar dolar ihracatla kapatmaya hazırlanan züccaciyeciler, ABD, Kanada ve Japonya'daki pazar payını büyütmeyi hedefliyor.

Antalya'da düzenlenen 10. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Üretici-Marka Buluşmaları Zirvesi'ne katılan Züccaciyeciler Derneği Başkanı Mesut Öksüz, AA muhabirine, züccaciye alanının Türkiye'de markalaşan önemli sektörlerden biri haline geldiğini ve sektörün 190'dan fazla ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini söyledi.

Türkiye'nin sektörde dünyada en fazla ihracat yapan 8. ülke olduğunu dile getiren Öksüz, hemen hemen her ülkede bir tabakta, bardakta ya da kaşık çatalda Türk markasının görüldüğünü kaydetti.

Son 10 yılda ihracatı yüzde 70 artırdıklarını ve her yıl yüzde 10 büyüme hedefiyle yola çıktıklarını ancak Avrupa Birliği ülkelerindeki durgunluk nedeniyle bu yıl ihracatta istenilen büyümeyi gerçekleştiremediklerini anlatan Öksüz, şunları söyledi:

"İhracatımızın yüzde 60'ına yakınını AB ülkelerine gerçekleştiriyoruz, oradaki durgunluk maalesef bize de yansıdı. Yılın ilk çeyreğine yüzde 10 büyümeyle girdik, ikinci çeyrekte bu rakamların yüzde 5'e, üçüncü çeyrekte ise nispeten bir miktar geriye düştüğünü gördük. Son çeyrekte yıl başı hareketliliğini göz önüne aldığımızda bu yılı yüzde 10 olmasa da yüzde 5'lik bir büyümeyle kapatmayı hedefliyoruz. Yıl sonunda yaklaşık 7 milyar dolarlık bir ihracat planlıyoruz."

- Sektör alternatif pazarlar peşinde

Öksüz, sektör olarak her zaman pazar çeşitliliğini önemsediklerini ve bunu ne kadar önemli olduğunu bu yılki AB ülkelerindeki durgunlukla yaşayarak gördüklerini belirtti.

AB ülkelerindeki ihracatı küçültmeden ancak alternatif pazarlardaki ihracat oranını artırmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını dile getiren Öksüz, "Hedef ülkeler var, en fazla ithalat yapan birinci ülke ABD, 5. ülke Kanada, 7. ülke Japonya. Bu ülkelerde binde 3'ler, 5'ler seviyesindeyiz. Bu yıl Kenya ve Rusya'ya ticari heyet düzenledik, gelecek yıl da Kanada, Japonya, ABD, İsrail gibi hedef ülkelere heyetlerle ticari gezi gerçekleştirerek, ihracatı artırmak istiyoruz." diye konuştu.

Suudi Arabistan'ı, Birleşik Arap Emirlikleri'ni, Mısır'ı da önemsediklerini belirten Öksüz, yıl içinde düzenledikleri organizasyonlarla buradaki alıcıları Türkiye'deki üreticilerle buluşturduklarını söyledi. Öksüz, özellikle Suudi Arabistan'dan ciddi talepler almaya başladıklarını kaydetti.

Mesut Öksüz, sektörün yıllık yaklaşık 13 milyar dolarlık iş hacmine sahip olduğunu ve bunun yarısından fazlasının ihracatla sağlandığını ifade etti.

- "Avrupa'daki üreticiler, Türkiye'ye yönelebilir"

Gelecek yıldan çok umutlu olduklarını vurgulayan Öksüz, 2023'e de yüzde 10'luk büyüme hedefiyle gireceklerini hatta yıl sonunda bu oranı bile geçebileceklerini belirtti.

Enerjiye bağlı bir sektör olduklarının altını çizen Öksüz, "Avrupa'ya göre enerji maliyetlerinin bizde daha uygun olmasının avantajlarını yaşıyoruz, böyle gittiği takdirde önümüzdeki yıl Avrupa'daki önemli üreticiler artık fabrikalarını kapatıp üretimlerini Türkiye'den karşılayabilir, bu yönündeki taleplerini göz önüne alırsak yüzde 15'lik büyümeyi yakalayabileceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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