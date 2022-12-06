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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten Caner Erkin açıklaması:

AA

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten Caner Erkin açıklaması:

ANTALYA (AA) - Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, VavaCars Fatih Karagümrük ile yollarını ayıran Caner Erkin'in gündemlerinde olmadığını söyledi.

Deneyimli teknik adam, Antalya'daki kamp çalışmalarını sürdürdükleri otelde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Güneş, Caner Erkin'in transfer gündemlerine gelmesine ilişkin soru üzerine, "Caner'i severim. İyi bir oyuncudur. Caner ile hiç görüşme yapmadım. Görüşecek bir durum da olmaz, benim yapmam doğru olmaz. Öyle bir şey olsa da zaten bilinir. Caner'e de sorabilirsiniz ama şu anda Caner ile ilgili bir düşüncemiz yok. Şu anda gündemde yok." ifadelerini kullandı.


- "Hiçbir oyuncuyla ilgili şu anda düşüncem yok"


Şu an transfere ilişkin hiçbir görüşünün bulunmadığını anlatan 70 yaşındaki teknik adam, "Hiçbir oyuncuyla ilgili şu anda düşüncem yok. Eldeki oyuncularla kupa dahil 6 maçı geçireceğim. Transfer ayı geldiğinde ben de karar vermeyeceğim. Benim düşüncem olacak, yönetim karar verecek. Şu anda net bir şey yok. İyi oynayan oyuncuya büyük bir talep gelebilir onun sayesinde başka oyuncular alırsınız." diye konuştu.

Oyuncuların iyi niyetle çalıştığını anlatan Güneş, şöyle devam etti:

"Anlattıklarımızın anlaşılması, onun uygulanması, o imkanları bulup maçta görmek istiyoruz. Onları iyi görebilirsek sıkıntılarımızın azalacağını düşünüyorum. Günde 2 idman yapacağız. Bunlar içinde müsabakalar da var. Müsabaka günleri de idman yapacağız ama tabi oynayanlar oynamayanlar şeklinde ayıracağız. Bu 1 haftayı daha yoğun geçirip gelecek hafta daha şekillenecek bir hal alacağız. Anlatmaya çalıştığımız şey oynanan oyunu nasıl daha fazla geliştirebiliriz. Bugün de önde baskıyı, birlikte baskı yapmayı, birlikte hücum etmeyi anlatmaya çalışıyoruz. Oyuncuların alışkanlıkları var. Topla oynamak isteyenler var, boş alan oluşturmada sıkıntı yaşayanlar var. Reaksiyon koordinasyon ve testler yapıyoruz. Kuvvet sıkıntısı olan oyuncularımız var, onları toparlamaya çalışıyoruz."

Sakatlığı bulunan oyunculara ilişkin de açıklama yapan Güneş, "2 oyuncumuz hafta içinde gelecek. Diğer ikisi Dünya Kupası'nda olduğu için biraz daha geç gelecek. Zannediyorum hem kupa hem lige kadar hazır oluruz. Sakatlara gelecek olursak Ghezzal burada ama tedavisi ayrı yapılıyor. O uzun süreli. Umut yarın öbür gün katılır. Josef de Souza da zannediyorum haftaya katılır. Josef'te iki ayak arasında yüzde 17 kuvvet farklılığı var, yüzde 10'un altına düşmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.


- "Mevcut oyuncularla en iyisini yapacağımızı düşünüyoruz"


Kulüp Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin bugün kampa geleceğini ifade eden Güneş, transfere ilişkin başkanla hiçbir şey konuşmadıklarını aktardı.

Şenol Güneş, şu anda eldeki oyuncularla ilgilendiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Şu anda hiçbir oyuncu gitmiyor. Hiçbir oyuncu da almıyoruz. Almamız da mümkün değil, gitmesi de mümkün değil. Devre arasında oyuncu alabilir miyiz, gidebilir mi bunlar mümkün. Şu anda eldeki oyuncularla konuşuyorum. Onlara 'ben seni oraya yazmak istiyorum ve orada oynamanı istiyorum gitmek istiyorsan bileyim' diyorum. Kamuoyunda çıkarılan 'benden önceki kötü, ben iyiyim' algısını doğru bulmuyorum. Eksik varsa düzelteceğiz. Hatalar düzeltilerek başarı gelir. Değişim öyle olur ve gelişim olacak. Bizim için öncesi yok. Bir başkasını suçlamayla kendimizi aklamak istemiyoruz. Öyle bir düşüncemiz yok. Mevcut oyuncularla en iyisini yapacağımızı düşünüyoruz."


- "Oyuncu da ben de Beşiktaş kültürüne ayak uydurmalıyız"


Şenol Güneş, Beşiktaş'ın her maçı ve oyunu kazanmak için sahaya çıktığını dile getirdi.

Hazırlıkları bu doğrultuda yaptıklarının altını çizen Güneş, "Beşiktaş büyük bir takımdır, büyük bir camiadır. Oyun üstünlüğü, skor üstünlüğü sağlamak için sahaya çıkıyoruz ve bunu oyuncularımıza söylüyoruz. Beşiktaş'ın bir felsefesi, kültürü varsa oyuncu da ben de ona ayak uydurmak zorundayız. Biz burada görevliyiz. Camianın kültürü de beklentisi de bu. Bundan öncesini konuşmuyoruz. Oyuncularla bundan sonra oyunu nasıl yukarı çıkartırız diye düşünüyoruz. Oyun içinde süratle üçlü dörtlü sistem değiştireceğiz. Sistemlerin hepsini bilirsin ama değişkenliğe hazır olman gerekir. Hedefe giden yolda yapılanlar vardır. Buna alışacağız. Oturduğu zaman zenginliktir. Şikayetimiz ve mazeretlerimiz yok, sadece çalışmaya ihtiyacımız var. " şeklinde görüş belirtti.


- "Başkanın niyetini de düşüncesini de biliyorum"


Şenol Güneş, Başkan Ahmet Nur Çebi'yi iyi tanıdığını söyledi.

Çebi'nin geçtiğimiz günlerde "UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olmak benim hedefim. Bunu Şenol Güneş ile başarabiliriz." açıklamasının sorulması üzerine ise Güneş, şöyle konuştu:

"Bunlar güzel şeyler. Futbolcuya, 'futbol oynuyorsanız en iyisi olun' diyorum. Mükemmellik yoktur ama o yolda çalışma vardır. Şampiyonlar Ligi'nin zor olduğunu başkan bilmiyor mu? Hepimiz biliyoruz. Bazen oraya katılmak da zor. Ligde şampiyonluk da zor. Ligde kalmak da zor. Senin ne yaptığınla ilgili. Doğru işler yapalım. 'Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olacak' dediğin zaman katılması bile zor dönemde bunu söylüyorsa bir vizyon çiziyor. Hemen olur mu olmaz tabi. Buradan kaos çıkarmak doğru değil. Başkanın niyetini de düşüncesini de biliyorum. Ben onu o beni iyi tanıyor."

Ghezzal'ın çok iyi çalıştığını aktaran Güneş, "Ghezzal'ı şubat başında bekliyoruz. İyi de çalışıyor. Buraya gelme sebebi de biraz o. Bizde de bir yoğunluk oluyor, hakikaten yoğun çalışıyoruz sağlıkçılar da öyle. Fizyoterapist ve doktorlar kalabalık olduğu için yorulan, hafif sakatlığı olanları tedavi ediyor. Bir de onların özel ilgilenmesi gerekiyor. Buna katlanarak aldık. Umut yarın öbür gün çıkar toparladı. Ghezzal burada 2 çalışma 2 tedavi şeklinde geçirecek." ifadelerini kullandı.

Şu anda zor bir dönemden geçtiklerini de anlatan Güneş, "Zorluklar var. Şu anda çok zor dönemden geçiyoruz. Anlatıyorum, oyuncu anlayacak, mutlu olacak, kızacak, oynayacak, oynamayacak. Buradan geçmeden mümkün değil. Bu sırat köprüsünden geçeceğiz. Buradan iyi geçersek önümüz aydınlık. Zirveye çıkmak kolay değil, çıktıktan sonra da kıymetini bileceğiz." değerlendirmesinde bulundu.


- "Mesela Neymar'ı almak isterim"


Şenol Güneş, transfere ilişkin sorulara esprili yanıt verdi.

"İlla oyuncu almamı istiyorsanız size isim verebilirim." diyen Güneş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Neymar'ı almak isterim mesela. Cristiano Ronaldo'yu şu anda istemiyorum. Anlaşmış çünkü. Kafasını karıştırmak doğru değil. Bunlar çok başarılı oyuncular. Bu dediklerim yanlış anlaşılmasın. Bunlar dünya çapında iyi oyuncular. Kendilerini ispatlamışlar, biz de hayranlıkla izliyoruz. Çok beğeniyoruz. Yine de başkanla konuşacağım."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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