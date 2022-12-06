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Napoli Teknik Direktörü Spalletti, bir gün Türkiye'de çalışmayı istiyor:

AA

Napoli Teknik Direktörü Spalletti, bir gün Türkiye'de çalışmayı istiyor:

ANTALYA (AA) - EMRAH OKTAY/SERVET TÜMER - İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) açık ara liderlik koltuğunda oturan Napoli'nin teknik direktörü Luciano Spalletti, bir gün Türkiye'de çalışmayı istediğini söyledi.

2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde kampa giren mavi-beyazlı takımın teknik direktörü, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Bir gün Türkiye'de çalışıp çalışamayacağının sorulması üzerine dünyaca ünlü teknik adam, "Burada antrenörlük yapmak güzel olur. Keşke bir gün burada antrenörlük yapabilsem. Çok kaliteli hocalar buraya tesadüfen gelmedi." dedi.

Adana Demirspor'da Vincenzo Montella, VavaCars Fatih Karagümrük'te Andrea Pirlo ve Corendon Alanyaspor'da Francesco Farioli'nin çalıştığını hatırlatan Spalletti, "Şu anda Montella, Pirlo ve Farioli burada. Farioli'yi çok yakından tanırım, arkadaşım. Onun ne kadar kaliteli bir futbol adamı ve potansiyelli olduğunu bilirim. Montella da puan tablosunda 3. sırada. Fenerbahçe ile Galatasaray arkasında yer almak için olağanüstü bir şeyler yapmış olmalı. Kendisi benim eski futbolcum. O dönemde bile kendisinden bir şeyler öğreniyordum. Teknik adam olarak da karşı karşıya geldik. Futbolcu veya teknik adam olarak karşılaştığımızda ne kadar zorlu bir rakip olduğunu her zaman gördüm. Futbol bilgisi çok üst düzey. Şimdi hoca olarak da herkese kanıtlıyor. Kendisine karşı mağlubiyetler yaşadım. Bir gün Türkiye'de antrenörlük yapmak isterim." diye konuştu.


- "Türk futbolu da Avrupa seviyesinde"

Kariyerinde Roma, Udinese, Zenit ve Inter gibi takımları çalıştıran Spalletti, Türk futbolunun Avrupa seviyesinde olduğunu dile getirdi.

"İnsanlar ikinci seviyeymiş gibi bakıyor ama aslında Türk futbolu da Avrupa seviyesinde." diyen İtalyan teknik adam, "Buraya önemli teknik direktörler geliyorsa bu bir tesadüf değildir. Buradaki potansiyeli görmüşlerdir. Bu potansiyeli öne çıkararak önemli Türk takımlarında veya Avrupa'daki önemli takımlarda çalışma fırsatı yakalamak için uğraşıyorlar. Buradaki futbol Avrupa'dan uzak değil. Buraya gelen hocalar hem kendilerini hem de buradaki futbolu geliştirmek için çok çalışıyorlar." şeklinde görüş belirtti.

Fatih Terim'in Fiorentina ve Milan'da çalıştığını hatırlatan 63 yaşındaki çalıştırıcı, "İmparator Fatih Terim, zamanında İtalya'ya gelmişti. 'İmparator' kelimesi bile ne kadar güç verebildiğini, futbolculara ne kadar çok hakimiyet kurabildiğini ve onlara bir şeyler katabildiğini gösterebiliyor. Türkiye futbolu asla ikinci seviyede değildir. Avrupa ile eşdeğerdedir. Futbolcular her yerde yetişebiliyor. En önemlisi o futbolcuları en verimli şekilde kullanabilmek ve onları geliştirerek piyasaya sunabilmektir. Türkiye'deki futbol o yüzden çok kaliteli." değerlendirmesinde bulundu.


- "Fatih Terim ile bir arkadaştan daha fazla ilişkimiz var"

Dünyaca ünlü teknik adam, Türk futbolunun en başarılı teknik direktörlerinden Fatih Terim ile bir arkadaştan öte bir ilişkileri olduğunu söyledi.

Geçmişte Terim'in doğum günü için mesaj gönderdiğinin hatırlatılması üzerine Spalletti, "Fatih Terim ile bir arkadaştan daha fazla ilişkimiz var. Yıllarca görüşmeyebiliriz ama birbirimizi gördüğümüze sanki aileden birini görüyor gibiyiz. Sarılıyoruz, konuşuyoruz, hikayeler anlatıyoruz. Floransa'nın dışında yaşayan birisiyim. Orada da insanların Fatih Terim ile ilgili ne düşündüğünü anlayıp gördüm. Ne kadar büyük bir insan olduğunu da oradan anlayabilirsiniz." ifadelerini kullandı.


- "Min-Jae'yi ilk gördüğümde büyük bir şampiyon transfer ettiğimizi anladım"


Luciano Spalletti, Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Güney Koreli stoper Kim Min-Jae ve Makedon Eljif Elmas'a övgüde bulundu.

Sezon başında yaklaşık 40 milyon euroya İngiltere'nin Chelsea takımına transfer olan Kalidou Koulibaly'nin yerini doldurması için Min-Jae'yi aldıklarını aktaran tecrübeli teknik adam, "Koulibaly'nin gidişinden sonra çok büyük bir futbolcu transfer etmemiz gerekiyordu. Kim Min-Jae'yi ilk seyrettiğimde ne kadar kaliteli bir futbolcu olduğunu sezmiştim. Bize geldikten sonra gördüğümde ne kadar fazla kaliteye sahip olduğunu, ne kadar büyük bir şampiyon transfer ettiğimizi anladım. Koulibaly'nin gidişinden sonra oraya çok önemli bir oyuncu almamız gerekiyordu ve yerini çok iyi bir şekilde doldurdu." diye konuştu.

Min-Jae'yi takımda tutmalarıyla ilgili bir endişelerinin olmadığını dile getiren Spalletti, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Napoli olarak gücümüzü şehrimizden alıyoruz. Elimizdeki futbolcular uzun süre kariyerlerini bizde geçirebiliyor. Bundan kuşku duymuyoruz. Bunun sebebi Napoli'deki futbol tutkusu ve aşkı. Bu aşk tüm futbolcuların içine siniyor. Napoli'de yaşayan hiç kimse ayrılmak istemiyor. Kulüp olarak da elimizde olan tüm futbolcuları istediğimiz kadar tutacak gücümüz var."

Napoli Teknik Direktörü, Eljif Elmas'ın çok yönlü bir futbolcu olduğunu anlatarak, "Eljif Elmas, oynasa da oynamasa da benim gözümün nuru. Her pozisyonda oynayabilen, karakter olarak müthiş bir insan. Sürekli çalışmak ve gelişmek isteyen bir futbolcu. 90 dakika oynatsam gol atıp, asist yapıyor ve maçı kazandırıyor. 10 dakika oynasam yine maç kazandırabilen bir futbolcu. Ayrıca futbolun kirli yönünü de oynuyor. Koşan, baskı yapan, top kapan, çalışan bir futbolcu. Ne olursa olsun benim gözünüm nuru olarak kalacaktır." şeklinde konuştu.


- "Müthiş başlangıç için çocuklarımı tebrik ediyorum"

Serie A'da Dünya Kupası arasına en yakın rakibi Milan'ın 8 puan önünde lider giren Napoli'nin tecrübeli teknik direktörü, müthiş başlangıç için oyuncularını tebrik etti.

Dünya Kupası arasının kendilerine iyi geleceğini aktaran Spaletti, şunları kaydetti:

"Böyle aralar bizim gibi fikstürü olan takımlara daha detaylı çalışma fırsatı oluyor. Sürekli böyle gidemezsiniz. Verdiğimiz ara detaylı çalışma imkanı sunacak. Yakaladığımız formdan dolayı çok mutluyuz. Bizim gibi bir takım için bu dönemde çalışabilmek, performansımızı sürdürebilmek büyük bir avantaj elde ettirecek. Kulübümüz, sezona çok iyi bir başlangıç yaptı. Transfer çalışmalarındaki doğru hamleleri, genç ve yetenekli futbolcuları takıma monte edilmesi bizim için avantaj oldu. Çok fazla kalitemiz var ama geliştirmemiz gereken yönlerimiz de var. Kalitemizi ön plana çıkardığımızda aslında geliştirmemiz gereken yerler gölgeleniyor. O yüzden müthiş başlangıç için çocuklarımı tebrik ediyorum. Böyle devam edebilmek için elimizden geleni yapacağız."


- "Bize sunulan imkanlar mükemmel"

Kamp yaptıkları şehir Antalya ve tesis ile ilgili övgüde bulunan Spalletti, sözlerini şöyle tamamladı:

"Antalya'yı daha önceden de biliyordum. Zenit'in başındayken 2 kez kampa gelmiştim. Napoli ile geldiğimde de burada ortamın ve bize sunulan imkanların mükemmel seviyede olduğunu söyleyebilirim. İşimizi en doğru şekilde yapabileceğimiz bir seviye bulduk. Bu bizi çok mutlu ediyor. Buradaki iklim muazzam. Burada kışlık giyiyorum ama yazlık da giyebilirdim. Ancak buraya alışmak istemiyorum. İtalya'ya döndüğümüzde aynı iklimi bulamayız. Müthiş bir oteldeyiz. O kadar güzel imkanlar bulduk ki yönetimimizden maçlardan önce buraya kampa gelmeyi isteyeceğim."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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