Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü

AA

Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü

ANTALYA (AA) - Beşiktaş, Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada çalışmalarına Antalya kampında yaptığı antrenmanla devam etti.

Konakladığı otelin sahasında, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra takım halinde pas çalışmasıyla süren idmanın ana bölümünde ise takım halinde pres ve hücum organizasyonları çalışıldı.

Beşiktaş, günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Napoli Teknik Direktörü Spalletti, bir gün Türkiye'de çalışmayı istiyor:
YEREL HABERLER Napoli Teknik Direktörü Spalletti, bir gün Türkiye'de ...
(Görüntülü)BAKAN SOYLU İSTİKLAL CADDESİ&#039;NDEKİ BOMBA, SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN YAPTIRILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)BAKAN SOYLU İSTİKLAL CADDESİ'NDEKİ ...
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten Caner Erkin açıklaması:
YEREL HABERLER Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten Caner Erkin ...
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Tarımda Türkiye Yüzyılı Çalıştayı'nda konuştu:
YEREL HABERLER Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Tarımda Türkiye ...
Bakan Soylu: İstiklal Caddesi'ndeki bomba, sosyal medya üzerinden yaptırıldı
YEREL HABERLER Bakan Soylu: İstiklal Caddesi'ndeki bomba, sosyal ...
Şenol Güneş: Caner ile görüşmedim, illa isim istiyorsanız Neymar'ı almak isterim 
YEREL HABERLER Şenol Güneş: Caner ile görüşmedim, illa isim ...
(Görüntülü)Beşiktaş Antalya&#039;da taktik çalıştı
YEREL HABERLER (Görüntülü)Beşiktaş Antalya'da taktik çalıştı
(Görüntülü)Şahika Ercümen&#039;in hedefi; Cumhuriyet&#039;in 100. yılında 100 metreden derine dalmak
YEREL HABERLER (Görüntülü)Şahika Ercümen'in hedefi; ...
Türkiye kozmetikte üretim üssü haline geldi
YEREL HABERLER Türkiye kozmetikte üretim üssü haline geldi
(Görüntülü)Fenerbahçe&#039;yi karşılayan taraftarlar, Volkan Demirel sürprizi yaşadı
YEREL HABERLER (Görüntülü)Fenerbahçe'yi karşılayan taraftarlar, ...
Beşiktaş Antalya'da taktik çalıştı
YEREL HABERLER Beşiktaş Antalya'da taktik çalıştı
Fenerbahçe Futbol Takımı, kamp için Antalya'ya geldi
YEREL HABERLER Fenerbahçe Futbol Takımı, kamp için Antalya'ya geldi
(Görüntülü)16 SUÇTAN ARANIRKEN ANTALYA&#039;DA YAKALANAN ŞANTAJ ŞÜPHELİSİ ADLİYEDE --
YEREL HABERLER (Görüntülü)16 SUÇTAN ARANIRKEN ANTALYA'DA ...
Fenerbahçe'yi karşılayan taraftarlar, Volkan Demirel sürprizi yaşadı
YEREL HABERLER Fenerbahçe'yi karşılayan taraftarlar, Volkan Demirel ...
Şahika Ercümen'in hedefi; Cumhuriyet'in 100. yılında 100 metreden derine dalmak
YEREL HABERLER Şahika Ercümen'in hedefi; Cumhuriyet'in 100. yılında ...
CHP İlçe Başkanı Demir'i sopalarla darbeden 2 kişi teslim oldu 
YEREL HABERLER CHP İlçe Başkanı Demir'i sopalarla darbeden 2 kişi ...
16 suçtan aranırken Antalya´da yakalanan şantaj şüphelisi adliyede
YEREL HABERLER 16 suçtan aranırken Antalya´da yakalanan şantaj ...
Fenerbahçe Antalya'da
YEREL HABERLER Fenerbahçe Antalya'da
(Görüntülü)&#039;TERÖRLE MÜCADELEDE AVRUPA VE ABD, YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMİYOR&#039;
YEREL HABERLER (Görüntülü)'TERÖRLE MÜCADELEDE AVRUPA VE ABD, ...
Napoli, Crystal Palace, Trabzonspor ve Antalyaspor Winter Football Series'de sahaya çıkıyor 
YEREL HABERLER Napoli, Crystal Palace, Trabzonspor ve Antalyaspor ...
Kamp ve hazırlık maçları için Belek'te bulunan Napoli hücum organizasyonları çalıştı
YEREL HABERLER Kamp ve hazırlık maçları için Belek'te bulunan Napoli ...
Ümraniyespor'da tek düşünce alt sıralardan kurtulmak
YEREL HABERLER Ümraniyespor'da tek düşünce alt sıralardan kurtulmak
Djilobodji, Gaziantep'e hayran
YEREL HABERLER Djilobodji, Gaziantep'e hayran
Antalya'da podyuma çıkacak Cindy Kimberly'den 'Merhaba Türkiye' paylaşımı
YEREL HABERLER Antalya'da podyuma çıkacak Cindy Kimberly'den ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.