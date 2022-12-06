İçişleri Bakanı Soylu, 7. Uluslararası Siber Suçlar Çalıştayı'nda konuştu: (2)

ANTALYA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyada dikkatli olunması gerektiğini belirterek, "Doğru ve yanlış, bilgiden emin olmadan, zihin pencerenizden süzmeden dalgaların üzerinden sörf yapmayın." dedi.

Soylu, Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca düzenlenen 7. Uluslararası Siber Suçlar Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada, 2022'de terör örgütü yanlısı yorum ve paylaşım yapan 132 bin 310 sosyal medya hesabı tespit ettiklerini söyledi.

Bu hesaplardan 67 bin 385'inin kullanıcısını bulduklarını, suç unsuru içeren 9 bin 314 kullanıcıyı yakalayarak adli makamlara teslim ettiklerini belirten Soylu, "Dünyanın yüzde 65'ine yakın bir kısmının internet kullanıcısı olduğu, aktif sosyal medya kullanıcısının yüzde 60'a yaklaştığı bilinmekte. Ülkemizde ise 2021'de 60 milyon olan sosyal medya kullanıcısı sayısı 2022'de 70 milyona ulaştı. Kullanıcılar internette günde 8 saat, sosyal medyada ise yaklaşık 3 saat zaman harcıyor." dedi.

Dijital imkanların günlük yaşamı ve iş hayatını kolaylaştırmanın yanında güvenlik açısından da yeni kaygıların gelişmesine sebep olduğuna dikkati çeken Soylu, Twitter'da Türkiye'den ve Türkçe kullanılan toplam hesap sayısının 3 milyon 656 bin 941 olduğunu kaydetti.

Bunlar arasında isimli hesap sayısının 2 milyon 803 bin 411 olduğu bilgisini paylaşan Soylu, "Bot hesap sayısı 853 bin 530. Yani toplam yüzde 76 isimli hesap, yüzde 24 ise bot yani makineyle gerçekleştirilmiş hesap. Tam bir operasyon alanı. İsimli hesaplarda FETÖ destekli sadece geçen hafta 90 bin 692 hesap, PKK destekli 71 bin 310 hesap bizim tespit ettiğimiz. Toplam kullanılan Twitter hesaplarının 3'de 1'i bot ve terör destekçisi. Bu alanın temiz ve masum bir alan olduğunu, bu alanın uluslararası istihbarat örgütlerinin etkisi altında bir alan olmadığını kimse bize söyleyemez." diye konuştu.

Vatandaşlara seslenen Soylu, "Sosyal medyaya karşı dikkatli olun. Doğru ve yanlış, bilgiden emin olmadan, zihin pencerenizden süzmeden dalgaların üzerinden sörf yapmayın. Net bir şekilde burada hem bot hesapların, hem PKK ve FETÖ destekli hesapların olduğu kurgulanmış sosyal medya tablosuyla karşı karşıyasınız." uyarısında bulundu.

- "El konulan para miktarı 2021 yılına göre 85 kat artmıştır"

Süleyman Soylu, bunlarla büyük bir mücadele ortaya koyduklarını, zararlı yazılımların incelenmesi amacıyla zararlı yazılım analiz laboratuvarları oluşturduklarını dile getirdi.

15 ilde şifre kırma, 18 ilde veri kurtarma, 9 ilde de hızlı veri inceleme kapasiteleri sağlandığını aktaran Soylu, şunları kaydetti:

"7 gün 24 saat esasıyla sanal devriye faaliyetlerini yürütüyoruz. Başkanlığımız koordinesinde yürütülen soruşturmalar 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 129 artış göstermiştir. Bu operasyonlarda yakalanan şahısların sayısı bir önceki yıla göre yüzde 42 oranında artmış ve 3 bin 836 rakamına ulaşmıştır. El konulan para miktarı 2021 yılına göre 85 kat artmıştır."

Dünyanın en önemli problemlerinden birinin de mali suçlar olduğunu ifade eden Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kripto para ile bütün suç gelirleri dünyanın her ülkesine aktarılabiliyor. Sanal bahis ve sanal kumar İngiltere merkezli. Balkanlar ve Malta organizasyonlu ciddi bir yayılım ve dağılım göstermekte. Müttefikimiz İngiltere'yi bu konuda uyardık. Gerekli bilgileri kendilerine gösterdik. Dertlenmelerini de bekliyoruz. Siber suçlar sadece kendi alanında etki ortaya koyan bir anlayış değildir. Sanal bahis, yerel ve organize suç çeteleri, onların palazlanması ve ortaya çıkaracakları başka süreçler. Siber suçlarla mücadele tüm suç gruplarının organize olmasını sağlayan hattı kesmektir."

- "Siberay Projesinden fayda gördük"

Siberay Projesi'nden ciddi fayda gördüklerini söyleyen Soylu, "Güzel bir uyarımız var. 'Bedava peynir fare kapanında olur.' Lütfen ne o reklamlara, 'kısa yoldan zengin oldum' gibi gerçek kişiymiş gibi yapılan sosyal medya paylaşımlarına, altındaki yorumlara inanmayınız. Bunların görüntülerini alıp bizimle paylaşın. Bunların tamamı dolandırıcılık şebekeleridir. İnsanları borçlandırıyorlar ve kendilerine bağlıyorlar, neredeyse tüm varlıklarını ele geçirip onları elemanlaştırıyorlar. 2021 ve 2022 yıllarında yasa dışı bahis yaptıkları tespit edilen internet sitelerine ciddi baskı uyguladık. 2021'de 6 bin 252 URL, 2022'de 6 bin 393 URL'yi erişime kapatmak için BTK'ye ilettik." ifadelerini kullandı.

Siber güvenlik alanında sadece dolandırıcılık ve sanal bahis penceresinden bakmadıklarını aktaran Soylu, şöyle devam etti:

"Bot hesaplarla bu alanı baskılamak, ne olduğu belirsiz internet siteleri ile karakter suikastı yapmak, propaganda adı altında yalan haberler yayıp algı oluşturmak, sanal zorbalık, terör örgütlerinin organize faaliyetleri gibi olumsuzlukları bu alandan temizlemek durumundayız. Facebook, Twitter, Instagram bizim mi? Elbette ki hayır. Bu mecraların sahipleri istedikleri zaman kanalları daraltabilme, yapay zekalarla, algoritmalarla kitleleri istedikleri gibi yönlendirme imkanına sahipler. Bu imkan sayesinde demokratik alanın baskılanması tehdidiyle hep beraber karşı karşıya kalıyoruz. Milyonlarca bot hesap var. Sistemlerle bunu fiilen yapabilme kabiliyetine sahipler. Amerikan seçimlerinde bunu net bir şekilde ortaya koydular. Başka ülkelerde bunu ortaya koydular. Dünyadaki tüm ülkeler sosyal medya ve dezenformasyon riskiyle seçimlere giriyorlar. Sosyal medya ve siber alan uluslararası sistemin, ülkelerin ve devletlerin demokrasilerine müdahale etme alanı, devletin yöneticilerine ve kurumlarına itibarsızlık getirme, alanlarına sızma aparatı haline getirilmiştir. Yani yeni bir vesayet sistemi, yeni bir darbe yöntemi."

- "Yalanları, iftiraları ortaya çıkarmayalım istiyorlar"

Ekim ayında yürürlüğe giren kamuoyunda "Dezenformasyon Yasası" olarak bilinen Basın Kanunu'nda yapılan değişikliklerin bu doğrultuda atılmış bir adım ve tedbir olduğunu dile getiren Soylu, "Buradan çok olumlu neticeler alınacağına inanıyorum. Almanya, Fransa ve başka ülkeler yapınca herkes sesini çıkarmıyor ama Türkiye yapınca bizatihi yapan ülkeler tarafından yönlendirilen mahluller tam tam dansları yapıyorlar. Niye? Biz bağımsız, özgür olmayalım. Suçları takip etmeyelim, dezenformasyona karşı dirençli bir halde olmayalım, yalanları ortaya çıkarmayalım, iftiralara karşı boynu bükük kalalım. Bütün dertleri budur." değerlendirmesinde bulundu.

Dünyanın yeni bir tehdit ile karşı karşıya olduğunu aktaran Soylu, şunları kaydetti:

"Yargı izin verdiği halde, iletişim kanalı olduğu halde, WhatsApp, Facebook, Twitter üzerinden hatta Facetime bütün bunlarla ilgili veriler yargısal veri olarak kabul ediliyor mu? Hayır. Dünyayı büyük bir tehlike bekliyor. Elon Musk bu meselenin öncülerinden. Dünyadaki iletişimi artık uydular üzerinden gerçekleştirecek. Soruyorum 'suçluları nasıl yakalayacaksınız?' Elon Musk ve Amerika izin verirse yakalarsınız. Kusura bakmayın. Ben ömür boyu bakanlık yapacak değilim. Bu ülkenin vatandaşıyım. Ben bu ülkenin vatandaşı gibi devletime güvenmek zorundayım. Devletimin bağımsız hareketine güvenmek zorundayım. Uydular üzerinden yapılan iletişim yargının kararına rağmen dinlenemeyecekse ki dinlenemeyecek, takip edilemeyecek. Suç isnat edilse de herhangi bir adli takip yapılamayacak. O zaman ben vatandaşımı suça ve suçluya karşı nasıl koruyacağım."

- "Devletleri işlevsiz hale getirmek istiyorlar"

Sosyal medya hesaplarının takip edilememesinin ciddi bir sorun olduğunu vurgulayan Soylu, şöyle konuştu:



"Zaten Facetime ile WhatsApp üzerinden İstanbul bombalamasını gerçekleştirenlerin gösterdiği yöntemle beraber, bunu zaten sağlayabilme kabiliyetine sahip değilim. Mesele dünyada uyduya çıktığı andan itibaren tüm suç ve suç örgütlerinin önü açılacaktır. Benim elde ettiğim sonuç budur. Hatları belki görebilirsiniz ama içeriğe sahip olamazsınız. Bu devletlerin işlevsiz hale gelmesinin adımıdır. Küreselleşme dedikleri tezgah tam budur. Kusura bakmayın kendi hatlarını, telefonlarınız falan değil. Adli takipten bahsediyorum. Bu anlamda gerçekleştirilecek hiçbir soruşturmayı sonuca erdiremezsiniz. Böyle bir tehdit ve tehlikeyle karşı karşıyayız. Bir taraftan avantaj iletişim ücretleri belki biraz düşecek, dünyanın her yerinde telefonlar daha fazla çekecek uydudan dolayı ama suç ve suçlu için yepyeni bir dünya penceresi açılacak. Uçsuz bucaksız her şeyi yapabilecekler. Kendileri takip edebilecekler, ülkeleri karıştıracaklar, kendileri ile ilgili tüm adımları atabilme kabiliyetine sahip olacaklar ama sizi çakallara yem edecekler."

Her türlü suçla aynı kararlılıkla mücadele ettiklerini, ortaya koydukları bu mücadeleyle birilerini üzdüklerini, üzmeye de devam edeceklerini ifade eden Soylu, "Bundan da gurur duyuyoruz. Zaman zaman ortaya attıkları asılsız iddiaları, verdiğimiz rahatsızlığın ispatı olarak görüyoruz." dedi.

7. Uluslararası Siber Suçlar Çalıştayı, 9 Aralık'ta sona erecek.

(Bitti)

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