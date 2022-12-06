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Abdullah Avcı, sonuna kadar şampiyonluk yarışının içinde olacaklarına inanıyor:

AA

Abdullah Avcı, sonuna kadar şampiyonluk yarışının içinde olacaklarına inanıyor:

ANTALYA (AA) - Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, şampiyonluk yarışının sonuna kadar içinde olacaklarına inandığını söyledi.

Bordo-mavili takımın Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada Antalya'da bir otelde gerçekleştirdiği kampta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Avcı, ligin yeniden başlayacağı 15. haftada Fenerbahçe'yi ağırlayacakları maçın sonucunun iki takım için de yarıştan kopmaya sebebiyet vermeyeceğini belirtti.

Ligin henüz 3'te 1'lik bölümünün oynandığını vurgulayan Avcı, "Fenerbahçe maçında kazanan takım moral kazanacak ama yarış devam edecek. O kırılmaları büyük takımların yaşamaması gerektiğini düşünüyorum. Bu sezon daha zor olacak. Yakın tarihte şampiyon olan takımların sonraki senelerine bakınca durumumuz onlardan daha iyi ama elbette eksiklerimiz var." diye konuştu.

Geçen sezon kamp sürecinde hazırlıklarının yüzde 95'ini tamamlayarak lige girdiklerini vurgulayan deneyimli teknik adam, "Bu sene sekizinci ve dokuzuncu aylarda önemli değişiklikler oldu. Organizasyon iyi olduğu için bu yarışın içinde devam ediyoruz. Avrupa'da da devam ediyoruz. Bu sene lig zor olacak. Şehir geçen sene harika bir şampiyonluk yaşadı. Bu sene itibarıyla İstanbul'un büyük takımları ciddi kadrolar kurdu. Başakşehir'in de 2014'ten beri hafızası gelişerek devam ediyor. Onlar da her zaman bu yarış içinde olacak. Yarışta iniş çıkışlar olacak." ifadelerini kullandı.

Kendileri için en önemli transferin bordo-mavili taraftarlar olacağını anlatan tecrübeli çalıştırıcı, "Geçen sene 7 müsabakayı geriden gelerek çevirdik. Bunların 4'ünü kazandık, 3'ünde beraber kaldık ve 15 puan topladık. Taraftarın inanılmaz desteği vardı. Buradan döndükten sonra da onlardan sonuna kadar destek bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.


- "Avrupa'da son 16 en büyük hedeflerimizden"


Abdullah Avcı, şampiyonluk yarışının yanı sıra UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalma hedefleri bulunduğunu dile getirdi.

Ligde üst üste maç kazanma ihtimallerini yüksek gördüğünü vurgulayan Avcı, "Ligimizde şöyle bir şey var, 5-6 maç üst üste kazanma ihtimalin ortaya çıkabiliyor. Bu takımın 4-5 maç üst üste kazanma ihtimali yüksek. Yarışın hep içinde olacağız. Fenerbahçe maçı var. Bu çıkış noktasını yakalarsak, daha yüksek motivasyona ulaşacağız. Basel maçı var. Onu da aynı heyecan ve coşkuyla kazandığımızda, Avrupa'da son 16'ya kalmak en büyük hedeflerimizden biri." şeklinde konuştu.

Abdullah Avcı, aranın kendilerine fayda sağladığını dile getirerek, şunları aktardı:

"Tespit ettiğimiz çalışmaları yapıyoruz. Fenerbahçe ile birlikte bu sezon en çok maça çıkan takımlardan biriyiz ama biz her yere Trabzon'dan uçuyoruz. Ona rağmen doğru cevaplar verdik. Daha fazlasını yapabilirdik. Bundan sonraki süreçte onu da yapacağız. Fenerbahçe de çok maç oynadı. Galatasaray ve Beşiktaş iyi takımlar kurdu. Kadro genişlikleri biraz daha fazla olabilir ama bizim de iyi bir kadromuz var."


- "İyi geri bildirimler aldık"


Bordo-mavili takımın teknik direktörü, kampta eksiklerin üstüne gittiklerini ve oyunculardan iyi geri dönüşler aldıklarını anlattı.

Ligde ilk yarının henüz sona ermediğini hatırlatan Avcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Oynadığımız toplam 22 maçın analizini yaptık. Güçlü, güçsüz yanlarımızı gözlemledik. Veriler ve görüntüler var. Bununla örtüşen düşüncelerimiz var. Taktiksel çalışmalar yapmaya başladık. Oyunda bir takım değişiklikler, oyuncu profillerinde değişiklikler yapıyoruz. Performansı düşük olanları daha yukarı nasıl çekeriz, oyuncuyu daha fazla verim aldığı pozisyonda nasıl oynatırız? Bunların üzerinde çalışıyoruz. Bugüne kadarki çalışmalar, planlamaların olumlu gittiği mesajını veriyor. Aldığımız geri bildirimler şu an için olumlu. Geliştirerek devam etmemiz gerekiyor. Bunu daha iyi ve hızlı hale getirmeye çalışıyoruz."

Sakatlıklarını atlatan Visca ve Peres'in maç eksikliğini gidermeye çalıştıklarını vurgulayan Avcı, "Bruno (Peres) ve Edin (Visca) geçen sene şampiyon takımın her oyuncusu gibi iki değerli isim. Arkalı önlü oynayan, teknik kapasiteleri ve oyun akıllarıyla katkı sağlayan oyuncular. Şu an ortalama 1 aydır takım antrenmanında hareket ediyorlar. Maç eksikleri var. Aksilik olmazsa sürelerini tamamlıyoruz. Kupa ve lig sürecinde fiziksel olarak daha iyi hale getireceğiz. Bruno, ocak başında bizimle olacak. İyi gidiyor. Eksiklerini tamamladığı anda bizim için özel oyuncu. Birinden daha erken, diğerinden daha sonra faydalanacağız." açıklamasını yaptı.

Abdullah Avcı, Trabzon'un oyuncu çıkarmada verimli topraklara sahip olduğunu vurgulayarak, kampa getirdikleri genç oyunculara ilişkin, "Trabzonspor A takımına en yakın ekip, 19 yaş altı takımımızdır. Bizimle aynı saatte yan sahada aynı antrenmanı, aynı kıyafetlerle yapıyorlar. Oradan oyuncu çağırıyoruz. A takıma neler verebileceklerini görüyoruz. Biz de oyuncuya dokunmuş oluyoruz. Arif (Boşluk), geçen seneden beri o takımda öne çıkan oyunculardandı. Bize doğru cevap veriyor antrenmanlarda. Bugün bizimle beraber. Caner (Uzun) de pozisyon olarak Bruno Peres'le benzer. O da A takım idmanlarında çok dinamik. Poyraz (Yıldırım) çok enteresan bir oyuncu. Değişik özellikleri var. Forvet olması dikkatimizi çekti. Doğru mesajlar veriyor. Umarım böyle devam eder." diye konuştu.


- Olası transfer çalışmaları


Abdullah Avcı, kulübün ekonomisi müsaade etmediği sürece transfer yapmayacaklarını söyledi.

Kulüplerin sürdürülebilir durumlarını oluşturması için kendi içini dizayn etmesi gerektiğini belirten Avcı, "Birincisi, oyuncu boşaltmamız gerekiyor. İkincisi transfer teklifi gelip bütçeye katkı sağlanırsa, değerlendirme yapabiliriz. Ekonomi müsaade etmediği sürece transfere girmeyeceğiz. Fırsat olabilir. 98 kontenjanı değerlendirilebilir. Üzerinde çalışıyoruz." dedi.

Abdullah Avcı, takımda birçok 10 numara olduğunun hatırlatıldığı bir soru üzerine, "Yetenekli oyuncuyla çalışmak çok önemli. Sezon başı Visca'nın kolunun kırılması, Trezeguet'nin adaptasyon problemi yaşaması sonrasında çok önemli katkı sağlaması. Naci ile Lahtimi de kenarlı 10 numara pozisyonu oyuncuları. Set oyunlarında kenarda bazen Bardhi'yi kullandık ve doğru cevap verdi. Ancak olumsuz şeyler de ortaya çıktı. Pozisyonunda eksik yerlerimiz vardı. (Abdülkadir) Ömür 8-10'dur ama yokluktan bu şekilde kullandık. Belki de onun performansını aşağı çektik. Şimdi içerde oynuyor. Umarım böyle devam eder." diyerek sözlerini tamamladı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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