Antalyaspor, Napoli maçı öncesi son çalışmasını yaptı

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ANTALYA (AA) - Fraport TAV Antalyaspor, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arada çalışmalarını sürdürdü.

Kırmızı-beyazlılar, İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) liderlik koltuğunda oturan Napoli ile yarın oynayacağı hazırlık maçı öncesi Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde son çalışmasını gerçekleştirdi.

Antalyaspor, futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde taktik çalıştı.

Fraport TAV Antalyaspor-Napoli mücadelesi, yarın Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak.

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