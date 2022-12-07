Kayserispor'da hazırlıklar sürüyor

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ANTALYA (AA) - Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in ikinci bölümü için hazırlıklarına devam etti.

2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Bölgesi'nde kampa giren sarı-kırmızı ekip, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde çalıştı.

Yağmur altında gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Hız ve çabukluk idmanıyla süren antrenmanda futbolcular 3 takım halinde dar alanda pas çalışması yaptı. Antrenman taktik çalışmayla sona erdi.

İdmana İran Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda mücadele ettiği için izinli olan Majid Hosseini ve Ali Karimi katılmadı.

Yaklaşık 1 hafta daha Antalya'da kalacak Kayserispor, hazırlıklarına yarın yapacağı tek antrenmanla devam edecek.





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