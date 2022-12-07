CHP Gazipaşa İlçe Başkanı Yavuz Demir'in darbedilmesine ilişkin 2 şüpheli teslim oldu

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Antalya'da, CHP Gazipaşa İlçe Başkanı Yavuz Demir'in sopalı saldırıya uğramasına ilişkin emniyet müdürlüğüne gelen iki şüpheli teslim oldu.

Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne dün saat 17.00'de avukatları ile gelen M.N. ile M.S, Demir'i darbedenin kendileri olduğu itirafında bulunarak teslim oldu.

İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.S, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer zanlı ise serbest bırakıldı.

Demir'i darbettiği iddiasında bulunan zanlıların Alanya ilçesinde yaşadığı öğrenildi.

Cumhuriyet Mahallesi Cebeli tepesinde bulunan bir restorana 2 Aralık'ta giden Demir, 19.00 sıralarında aracını park edip indiği sırada maskeli 2 kişi tarafından sopayla darbedilmişti. Sağlık ekibince, Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Demir, tedaviye alınmıştı.









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.