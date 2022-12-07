Antalya'da uçuruma yuvarlanan otomobildeki anne ve kızı yaralandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde, 70 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobildeki anne ve 5 yaşındaki kızı yaralandı.

Anaokulundan kızını alarak eve dönen Ayşe Küçükyanık'ın (38) kullandığı 07 HHS 52 plakalı otomobil, Değirmendere Mahallesi'nde uçuruma yuvarlandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine, kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Küçükyanık ve araçta bulunan 5 yaşındaki kızı Esile, ekiplerce yaklaşık 70 metrelik uçurumdan çıkarıldı.

Anne ve kızı, sağlık ekiplerince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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