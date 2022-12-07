Finike'de takı tasarım sergisi açıldı

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ANTALYA (AA) - Finike ilçesinde Likya, Taşın Yolculuğu Takı Tasarım Sergisi düzenlenen törenle ziyarete açıldı.

Finike Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce, Şekerci Han'da gerçekleştirilen serginin açılışını Kaymakam Musa Kazım Çelik yaptı.



Halk Eğitim Merkezi Kuyumculuk Teknoloji öğretmeni Kadriye Eminoğlu, "Binlerce yıl önce bu topraklarda yaşamış Likya uygarlığının esintilerini taşıyan Likya,Taşın Yolculuğu isimli sergimiz hayırlı olsun. Bu sergide yine binlerce yıl süregelen kadim sanatlardan biri olan kuyumculuk sanatı ile Likya’nın eşsiz çizgilerini birleştirdik. Yaptığımız araştırmalar sonucu elde ettiğimiz desenlerden formlardan, motiflerden bir koleksiyon hazırladık." dedi.



Eminoğlu, sergideki her bir esere Likya uygarlığına ait bir kentin adını verildiklerini ifade etti.



Açılışa, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Finike Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Çetin, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Şimşek, Karşıyaka Mahalle Muhtarı Erdoğan Ulutaş, Kale Mahalle Muhtarı Tahsin Ulutaş ve çak sayıda davetli katıldı.



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