Serik'te çamura saplanan 2 keçi kurtarıldı

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ANTALYA (AA) - Serik ilçesinde dere yatağında çamura saplanan 2 keçi, itfaiye ekibince kurtarıldı.

Belek Mahallesi'nde mera olarak kullanılan ovada çoban tarafından yayılan küçükbaş hayvanlardan ikisi dere yatağındaki çamura saplandı.

Çobanın yardım istemesi üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekibi bölgeye sevk edildi.

İtfaiye ekibi, keçileri halat yardımıyla çamurdan çıkardı.

Keçilerine kavuşan çoban, itfaiye erlerine teşekkür etti.



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