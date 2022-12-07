Adana Demirspor'da hazırlıklar sürüyor

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ANTALYA (AA) - Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'de ikinci bölümün hazırlıklarına devam etti.

2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Bölgesi'nde kampa giren mavi-lacivertli takım, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde çalıştı.

Isınma hareketleri ve koşuyla başlayan antrenmanda futbolcular, farklı istasyonlarda kondisyon, güç ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman, taktik organizasyonlarla tamamlandı.

Adana Demirspor, hazırlıklarına yarın Letonya temsilcisi Liepaja ile yapacağı maçla devam edecek.

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