Antalya'da kaçak sigara ve tütün operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen kaçak sigara ve tütün operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Manavgat'ta bazı kişilerin kaçak tütün ve sigara sattığı bilgisi üzerine Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, jandarma ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Yapılan araştırmalar sonucunda R.A'nın kaçak tütün, sigara, makaron depoladığı ve sattığı belirlendi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda şüpheliye ait ev, iş yeri, depo ve araçta arama yapıldı.

Yapılan aramalarda, 1776 kilogram kıyılmış tütün, 230 kilogram nargile tütünü, 2 milyon 750 bin boş makaron, 2 bin 500 doldurulmuş makaron, 85 elektronik sigara, 55 şişe elektronik sigara likidi, 170 paket elektronik sigara kiti ve 2 bin 650 sökülmüş bandrol ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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