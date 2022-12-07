Futbol: Hazırlık maçı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Futbol: Hazırlık maçı

AA

Futbol: Hazırlık maçı

ANTALYA (AA) - Trabzonspor, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada yapılan hazırlık maçında İngiltere Premier Lig takımlarından Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı.

Regnum Carya tarafından organize edilen Winter Football Series kapsamında yapılan maça bordo-mavili ekip; Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Jean-Philippe Gbamin, Vitor Hugo, Arif Boşluk, Manolis Siopis, Anastasios Bakasetas, Edin Visca, Abdülkadir Ömür, Trezeguet ve Umut Bozok 11'iyle başladı.

Trabzonspor'da Muhammed Taha Tepe, Bruno Peres, Doğucan Haspolat, Stefano Denswil, Yusuf Erdoğan, Marek Hamsik, Enis Bardhi, Naci Ünüvar, Taha Altıkardeş, Caner Uzun ve Poyraz Yıldırım da süre aldı.

Müsabakanın 2. dakikasında Trabzonspor, Trezeguet'nin attığı golle 1-0 öne geçti. İngiliz ekibi, 7. dakikada Odsonne Edouard'ın golüyle beraberliği yakaladı. Karadeniz temsilcisi, 23. dakikada Umut Bozok'un golüyle yeniden üstünlüğü sağladı ve devre arasına 2-1 önde girdi.

İkinci yarıda iki ekip de birçok oyuncu değişikliğine gitti. Crystal Palace, 63. dakikada Jean-Philippe Mateta'nın kaydettiği golle bir kez daha beraberliği yakaladı. Kalan bölümde iki takımın tempolu mücadelesine rağmen skor değişmedi ve maç 2-2 sona erdi.

Karşılaşmayı Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, HangiKredi Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan da izledi.


- Maç öncesi taraftarlar arasında dostluk görüntüleri


Karşılaşma öncesinde iki takım taraftarı, dostluk görüntüleri verdi.

Müsabakayı tribünden az sayıda taraftar izledi. Crystal Palace takımının kamplarını takip eden İngiliz taraftar Andy Carey, Trabzonspor taraftarı Muhammet Yıldız ile forma değiştirdi.

İki taraftar, forma değişiminin ardından birbirine sarılarak başarı diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trabzonspor, hazırlık maçında Crystal Palace ile yenişemedi
YEREL HABERLER Trabzonspor, hazırlık maçında Crystal Palace ile ...
Antalya'da kaçak sigara ve tütün operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Antalya'da kaçak sigara ve tütün operasyonunda bir ...
(Görüntülü) Gaziantep FK, günü çift antrenmanla tamamladı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Gaziantep FK, günü çift antrenmanla ...
Adana Demirspor'da hazırlıklar sürüyor
YEREL HABERLER Adana Demirspor'da hazırlıklar sürüyor
(Görüntülü) Vincenzo Montella: Süper Lig&#039;de rekabet seviyesi yükseldi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Vincenzo Montella: Süper Lig'de ...
Adana Demirspor Teknik Direktörü Montella, Süper Lig'deki performanslarından memnun:
YEREL HABERLER Adana Demirspor Teknik Direktörü Montella, Süper ...
Gaziantep FK, günü çift antrenmanla tamamladı 
YEREL HABERLER Gaziantep FK, günü çift antrenmanla tamamladı 
Vincenzo Montella: Süper Lig'de rekabet seviyesi yükseldi 
YEREL HABERLER Vincenzo Montella: Süper Lig'de rekabet seviyesi ...
TOKİ, Antalya yangını sonrası Akseki'de 64 evin yapımını tamamladı
YEREL HABERLER TOKİ, Antalya yangını sonrası Akseki'de 64 evin ...
Serik'te çamura saplanan 2 keçi kurtarıldı
YEREL HABERLER Serik'te çamura saplanan 2 keçi kurtarıldı
Finike'de takı tasarım sergisi açıldı
YEREL HABERLER Finike'de takı tasarım sergisi açıldı
Antalya'da uçuruma yuvarlanan otomobildeki anne ve kızı yaralandı
YEREL HABERLER Antalya'da uçuruma yuvarlanan otomobildeki anne ve ...
(Görüntülü) MOTOSİKLETLİNİN ÖLDÜĞÜ KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) MOTOSİKLETLİNİN ÖLDÜĞÜ KAZANIN ...
Antalya Valisi Yazıcı, "Kent Buluşmaları" toplantısında konuştu:
YEREL HABERLER Antalya Valisi Yazıcı, "Kent Buluşmaları" ...
Profesyonel ve amatör golfçülerin mücadele ettiği golf turnuvası başladı
YEREL HABERLER Profesyonel ve amatör golfçülerin mücadele ettiği ...
Hatayspor, Antalya´da çalışmalarına devam ediyor
YEREL HABERLER Hatayspor, Antalya´da çalışmalarına devam ediyor
Motosiklet sürücüsünün öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
YEREL HABERLER Motosiklet sürücüsünün öldüğü kazanın görüntüleri ...
(Görüntülü) MANAVGAT&#039;TA KAÇAK SİGARA VE TÜTÜN OPERASYONU
YEREL HABERLER (Görüntülü) MANAVGAT'TA KAÇAK SİGARA VE TÜTÜN ...
24. Golf Mad Golf Turnuvası Antalya'da başladı
YEREL HABERLER 24. Golf Mad Golf Turnuvası Antalya'da başladı
CHP Gazipaşa İlçe Başkanı Yavuz Demir'in darbedilmesine ilişkin 2 şüpheli teslim oldu
YEREL HABERLER CHP Gazipaşa İlçe Başkanı Yavuz Demir'in ...
(Görüntülü)Çağdaş Atan: Zamanı geldiğinde her oyuncu gidebilir
YEREL HABERLER (Görüntülü)Çağdaş Atan: Zamanı geldiğinde her oyuncu ...
Çağdaş Atan: Zamanı geldiğinde her oyuncu gidebilir 
YEREL HABERLER Çağdaş Atan: Zamanı geldiğinde her oyuncu gidebilir 
Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, başarıyı takım sinerjisine bağladı:
YEREL HABERLER Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, başarıyı ...
Kayserispor'da hazırlıklar sürüyor
YEREL HABERLER Kayserispor'da hazırlıklar sürüyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.