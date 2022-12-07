Alanyaspor-Fenerbahçe maçının ardından

ANTALYA (AA) - Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Serdar Dursun, Trabzonspor maçını kazanarak yollarına emin adımlarla ilerlemek istediklerini söyledi.

Corendon Alanyaspor ile Alanya Oba Stadı'nda oynadıkları ve 4-2 kazandıkları hazırlık karşılaşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Serdar, "Gün geçtikçe takım olarak kazanma alışkanlığımız oldu. Ne olursa olsun maçı döndürecek oyuncularımız, taktiğimiz ve sistemimiz var. Zor bir deplasmanda başlayacağız ama biz Fenerbahçe olarak bu sene kenetlendik, iyi de futbol oynuyoruz. Biz bu sene şampiyon olmak istiyoruz. Trabzonspor maçı da şampiyonluk maçlarından. O maçı kazanıp ilerleyen adımlarla önümüze bakmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Hazırlık dönemlerinin kolay geçmediğini vurgulayan sarı-lacivertli futbolcu, şöyle devam etti:

"Şu an forvet bölgesinde biraz eksikliğimiz var. Bu durum benim için fırsata dönüştü. Hocamız şans veriyor. Üç kez üst üste 11'de oyuna başladım. Bu benim için önemli. Uzun zamandır oynamıyorum. Ben her zaman söylüyorum, 11 oynarsam elimden gelen katkıyı yapacağımı düşünüyorum. Bu son seneler hep böyle oldu. Elimden geleni yapıyorum. Oynayınca goller ve asistler geliyor, daha rahat oynuyorum, daha iyi hissediyorum. Zaman zaman kötü oynadım, zaman zaman iyi oynadım. Takım olarak iyi maç çıkardık ve katkı sağladığım için mutluyum."

Serdar, maçta kaçırdığı penaltıyla ilgili "Stilini neden değiştirdin?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Stilimi değiştirme değil, repertuarımda birkaç penaltı tekniğim var. Her gün bunu çalışıyorum. Bazı insanlar dalga geçer gibi görüyor, bazı kişiler 'Ne yapıyorsun?' diyor bazıları 'Jorginho' diyor. En rahat kendimi öyle hissediyorum çünkü ben sürekli çalışıyorum. Artistik olsun diye öyle vurmuyorum. Kaleciye bakarak vuruyorum. Bugün de normalde öyle vuracaktım, kararımı son anda değiştirdim. Sert köşeye vurayım, kaleci bekler diye düşündüm. Yanlış bir karar verdim ve atamadım."

Serdar, kendisine destek olan taraftara teşekkür ederek, "Her yerde onlarla iyi iletişimimiz var. Beni seviyorlar, ben de onları seviyorum. Bu arma için elimden geleni yapıyorum. Goller atınca daha mutlu oluyorlar, onları mutlu etmek istiyorum." diye konuştu.

Dünya Kupası'nda favori ülkesinin Brezilya olduğunu aktaran Serdar, stilini Zlatan Ibrahimovic'e benzettiğini ve dünyada en beğendiği futbolcunun Lionel Messi olduğunu da sözlerine ekledi.

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