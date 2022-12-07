Alanyaspor-Fenerbahçe maçının ardından

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ANTALYA (AA) - Hazırlık maçında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 4-2 yenilen Corendon Alanyaspor'da teknik direktör Francesco Farioli, kendileri için iyi bir karşılaşma olduğunu söyledi.

Müsabakanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Farioli, "Hem oyuncularımızın fiziksel durumunu hem de oyun içindeki durumlarını görmemiz için çok iyi bir maçtı. Güçlü bir takıma karşı oynadık, çok iyi bir fırsattı. Böyle bir maç oynayabildiğimiz için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Maça iyi başladıklarını aktaran genç teknik adam, şöyle devam etti:

"Pozisyonlar yakaladık ama son paslarda, sonlandırmada sıkıntılar yaşadık. Gole çeviremedik. En sıkıntılı kısım, ikinci yarının başında 2 gol yememizdi. Bu, takım için çok üzücüydü. Sonrasında oyun olarak tekrar toparladık ve geri döndük. 2 de gol bulduk, mücadelemiz iyiydi. Bütün oyuncularımıza dakika verme fırsatı bulduk. Özellikle genç oyuncular için böyle maçlarda süre almak çok önemli."

Oyuncularının kampta çok iyi çalıştığını kaydeden Farioli, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ligdeki sıralamamız bize gerçeği söylüyor, o yüzden hak ettiğimiz yerdeyiz. Ama tabii insan geriye baktığında daha çok puan alabilirdik diyor. Burada biraz yaşadığımız zorlukları göz önünde bulundurmak gerekiyor. Takım çok geç toplandı, geç hazırlandık. Bunların normal olduğunu düşünüyorum. Yöneticilerden oyunculara kadar herkes bunun farkında. Lig uzun süreç, bence geri geleceğiz ve daha fazla puan toplayacağız. Takımıma güveniyorum."

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