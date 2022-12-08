Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ulualan mevkisi Kule Sokak'taki bir kamyonette uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Durdurulan araçta narkotik köpeği "Pars"ın da yardımıyla yapılan aramada saklanmış 3 paket halinde toplam 2 kilo 240 gram esrar ele geçirildi.

Kamyonette bulunan şüpheliler S.E. ve M.İ. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.İ. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, S.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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